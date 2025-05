VfB 03 Hilden lässt reihenweise gute Chancen liegen

Gleichwohl war Tim Schneider mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden. „Diese Chancen muss man sich auch erst einmal erarbeiten“, fand der Chefcoach. Dabei profitierte seine Mannschaft aber auch davon, dass sich die Mülheimer an diesem Abend nicht in ihrer stärksten Verfassung präsentierten. Bilal Kayaoglou sah das offenbar ähnlich, denn der FC-Coach ersparte sich nach der Partie den Weg zur Pressekonferenz.

Bereits in den ersten Minuten der Begegnung setzten die Platzherren, die überraschend mit dem zuletzt angeschlagenen Fabian zur Linden in der Abwehr antraten, klare Akzente. Zunächst verpasste Dominick Wasilewski noch den ersten Treffer (3.), fünf Minuten später aber erzielte der VfB-Stürmer bereits die 1:0-Führung. Seine Mannschaft blieb im Vorwärtsgang.

Als die Mülheimer einen Vorstoß von Maximilian Wagener im Strafraum nur mit einem Foul zu stoppen vermochten, schnappte sich Pascal Weber den Ball und erhöhte mit einem sicher verwandelten Elfmeter auf 2:0 (23.). Zugleich schraubte der Hildener Angreifer damit seine Saisonausbeute auf 19 Treffer und nimmt nun Rang drei in der Torjägerliste der Liga ein. Noch vor der Pause verpasste Lukas Lier die Möglichkeit zum 3:0 (26.).

Die Quittung folgte zu Beginn der zweiten Halbzeit, als Serhat Sat plötzlich über die linke Außenbahn vor den VfB 03-Kasten stürmte und auf 1:2 (57.) verkürzte. Ein kurzer Schockmoment für die Gastgeber, die sich längst klar auf der Siegerstraße wähnten. Mit Luis Ortmann wechselte Tim Schneider frischen Wind für die Offensive ein, da Nils Gatzke kurz zuvor mit dem Fuß umknickte und vom Platz humpelte (56.). Kurz danach schon tauchte Ortmann vor dem Mülheimer Gehäuse auf, fand aber seinen Meister in Torwart Jaden Bagh (60.).

Der an diesem Abend quirlige Dominick Wasilewski leitete die Vorentscheidung mit einer Flanke auf Calvin Mockschan ein, der zum 3:1 (67.) vollendete. Kurz danach vergab der 20-Jährige die nächste dicke Chance, als er den Ball zu locker aufs Tor schob und Keeper Bagh die Kugel problemlos fangen konnte (70.). Dann scheiterte Wagener am Schlussmann (76.), der nach einer starke Flanke von Nick Sangl auch den strammen Schuss von Wasilewski parierte und danach noch das Leder vor dem am linken Pfosten lauernden Ortmann zur Ecke klärte (77.).

Auch in der Schlussphase ließ die Chancenverwertung der Hildener zu wünschen übrig. Nach einer Hereingabe von Gabor Imoijeza trudelte der schwache Kopfball von Mockschan ins Toraus (81.), Wasilewski jagte die Kugel nur ans Außennetz (85.). Und dann führte auch eine Kominbation über Wasilewksi und Imoijeza zu Mockschan nicht zum Erfolg (88.). Erneut rauften sich die VfB-Fans die Haare angesichts der mangelnden Konsequenz im Abschluss.

Die Analyse von Tim Schneider fiel wohlwollend aus. „Wir hatten mehr Bock auf die drei Punkte als der Gegner, der im Abstiegskampf steckt“, stellte er fest und ergänzte mit Blick auf den Vorstand. „Wir sollten heute ein Feuerwerk abfackeln und hatten Chancen, die noch für drei weitere Spiele gereicht hätten. Heute haben wir im Vergleich zur Hinserie einen Riesenfortschritt gemacht.“ Da unterlag der VfB 03 dem Mülheimer FC noch mit 2:3.