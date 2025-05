VfB 03 Hilden lädt zum „Spieler-Casting“

In Luft aufgelöst haben sich die finanziellen Probleme des VfB 03 Hilden nicht. Immerhin muss der Hildener Traditionsklub den Absprung von drei großen Sponsoren verkraften. Sportlich ist aber einiges in Bewegung gekommen, seit der Vorstand der zweiten Mannschaft vor gut drei Wochen verkündete, dass der Klub sparen muss und die Aufwendungen für die Spieler auf eine Punktprämie reduzieren will. Intern stand zwischenzeitlich auch ein Rückzug des Teams im Raum.

Derweil nimmt die Spielerflucht kein Ende. Und das gilt nicht nur für junge, sondern auch für gestandene Akteure. Ein Profiteur des Personalkarussels ist Sparta Bilk. Dorthin zog es im vergangenen Sommer schon Robin Müller, Patrick Percoco und Marco Tassone. Nun schließt sich dem Tabellendritten der Bezirksliga-Gruppe 1 auch das Quintett Tim Tiefenthal, Gianluca de Meo, Moritz Holz, Paul Hoffmeister und Hendrik Schnittert an. Jan Tkacik, der aktuell mit sieben Oberliga- und 51 Landesliga-Einsätzen notiert ist, sowie Till Arne Consilius verschlägt es zum A-Kreisligisten SC Unterbach. Robin Weyrather zieht es zur gleichklassigen DJK TuSA 06 Düsseldorf, Ibrahim Jaha zum Landesligisten SG Unterrath. Der Abgang weiterer Akteure ist, Stand jetzt, nicht ausgeschlossen. Das hängt auch von den Planungen des VfB 03 mit Blick auf den Oberliga-Kader ab.

Gewaltiger Umbruch

Der Umbruch im Landesliga-Team ist in jedem Fall gewaltig. Am Dienstag erst war der Auflauf auf der Anlage an der Hoffeldstraße groß, als der Hildener Klub zum „Casting“ für die Reserve rief. „Wir haben die ganze Zeit immer wieder Probespieler“, sagt auf Nachfrage Toni Molina. Der Sportliche Leiter will keinen zu tiefen Einblick in die Personaldiskussion geben. Immerhin sollen sich diesmal rund 20 Fußballer auf dem Kunstrasen vorgestellt haben. Das Ergebnis? „Wir sind inzwischen ganz weit, haben zwölf Feldspieler. Nach dem Wochenende wissen wir mehr“, verrät Molina und ergänzt: „Richtung 14 soll es gehen.“

Zu den bislang acht Neuen für die Reserve sollen Akteure aus der aktuellen Zweiten kommen. „Die, die es auch wollen“, betont der Sportliche Leiter, der noch keine Namen veröffentlichen will. Denn: „Für die Zweite ist es noch schwieriger als für die Erste. Fest steht alles erst nach dem 30. Juni.“ Mit Blick auf den bisherigen Reserve-Coach Philipp Schütz erklärt Molina: „Es sieht so aus, dass er mit in die erste Mannschaft rückt als einer der Co-Trainer. Da geht es aber auch um die Aufgabenverteilung, wer für was verantwortlich ist.“

Noch zwei Heimpartien stehen für das Landesliga-Team des VfB 03 auf dem Spielplan. Noch zweimal hat die Reserve in der aktuellen Besetzung also die Gelegenheit, sich mit guten Vorstellungen von ihren Fans zu verabschieden. Dabei wartet am Sonntag (13 Uhr, Hoffeldstraße) mit dem Duell gegen den Tabellenvierten FC Remscheid eine hohe Hürde, denn nur mit einem Sieg können die Gäste ihre noch vorhandene Aufstiegschance wahren. „Wir wollen uns vernünftig aus der Saison verabschieden und die drei Punkte in Hilden behalten“, kündigt Chefcoach Schütz an. Eine Woche später kommt die TuRU (9.).