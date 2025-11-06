VfB 03 Hilden lädt zum Flutlichtduell gegen taktisch starke Homberger

Auch deshalb war der 4:2-Erfolg in Essen für die Hildener enorm wichtig. Und er war hart erkämpft. „Am Ende des Tages hat unsere Offensive gewonnen“, stellt Philipp Schütz fest und analysiert: „In den ersten 15 bis 20 Minuten hatten wir Probleme, Zugriff auf den Gegner und die Zuordnung zu bekommen. Erst als Yannic Lenze den Elfmeter richtig gut hält, sind wir wach geworden.“ Ein Strafstoß übrigens, den Lenze selbst verschuldete, als er den Essener Elefterios Theocharis im Sechszehner von den Beinen holte – gerade einmal zehn Minuten waren da gespielt. In der Folge erarbeitete sich der VfB 03 viele gute Chancen und lag mit 2:0 vorne. „Da mussten wir mehr Tore machen. Stattdessen kassieren wir vor der Pause das 2:1 – das war äußerst unglücklich.“ Nach erneuten Anfangsschwierigkeiten zu Beginn der zweiten Hälfte wähnte sich die Hildener mit dem Treffer zum 3:1 schon auf dem Erfolgsweg. „Da war das Spiel eigentlich gegessen, aber durch eine Unachtsamkeit kassieren wir das 3:2 und es wird wieder spannend“, erzählt Schütz. Erst in der Nachspielzeit markierte Luke Kawabe den 4:2-Endstand.

Die Essener stellten übrigens am Sonntagabend einen neuen Cheftrainer vor. Das war keineswegs die Konsequenz aus der Niederlage gegen den VfB 03, vielmehr trennte sich der ETB bereits Mitte Oktober von Coach Dennis Czayka, der die Mannschaft erst im Sommer übernommen hatte. Im Duell gegen die Hildener fungierte U19-Coach Björn Matzel noch als Interimstrainer, ab sofort soll es nun Christian Dorda richten, zuletzt bei Ratingen 04/19 unterwegs.

Defensiv stabiler werden

Derweil ergibt sich die Hildener Marschroute für das Duell am Freitag gegen Homberg scheinbar von selbst. „Wir müssen die defensiven Schwankungen abstellen, von Beginn an wach im Kopf sein und eher agieren statt zu reagieren. Ab dem Warm-Up müssen wir bereit sein und uns im Spiel mehr auf die Zweikämpfe fokussieren“, gibt Schütz seine Sicht wieder. Dabei bleibt der Co-Trainer des VfB 03 zuversichtlich. „Homberg ist ein Gegner anderen Kalibers, hat einen der stärksten Kader in der Liga, ist defensiv und offensiv gut besetzt und mit dem breiten Kader vielfältig unterwegs“, charakterisiert er die Gäste, sagt aber auch: „Wir werden uns keinesfalls verstecken, sind auf vieles vorbereitet. Fehler wie gegen Essen dürfen wir uns jedoch nicht erlauben.“

Was macht neben dem Gegner das Besondere an diesem Freitagabendspiel aus? „Flutlichtspiele finde ich persönlich geil, speziell auf dem engen Platz an der Hoffeldstraße. Es ist ein Heimspiel gegen einen guten Gegner und laut Wetterprognose soll es nicht regnen. Optimale Voraussetzungen also, damit viele Zuschauer den Weg auf die Anlage finden“, wirbt Philipp Schütz für den Besuch.