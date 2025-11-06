VfB 03 Hilden lädt zum Flutlichtduell gegen taktisch starke Homberger

Mit dem Sieg beim ETB SW Essen machten die Fußballer des VfB 03 Hilden in der Tabelle einen gewaltigen Sprung und kletterten gleich um sechs Plätze auf Rang sechs. Nach zwei Niederlagen in Folge gegen den KFC Uerdingen und beim FC Büderich tankten die Hildener damit wieder eine große Portion Selbstbewusstsein.
Die ist aber auch vonnöten, um dem nächsten Kontrahenten auf Augenhöhe zu begegnen. Bereits am Freitag um 19.30 Uhr gibt der VfB Homberg seine Visitenkarte auf der Anlage an der Hoffeldstraße ab. Dabei kommt der Namensvetter nicht sorgenfrei, denn in den letzten beiden Partien bei der DJK Adler Frintrop und zu Hause gegen den 1. FC Monheim ließ die Mannschaft von Stefan Janßen unerwartet Punkte liegen, holte lediglich einen von sechs möglichen Zählern. Dadurch rutschten die Homberger, die mit dem 4:1-Erfolg über Aufsteiger Holzheimer SG zuvor den zweiten Platz eroberten, postwendend wieder auf Rang fünf ab.