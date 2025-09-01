VfB 03 Hilden klagt – und steht auf einem Abstiegsplatz

VfB 03 Hilden – SpVg. Schonnebeck 0:3 (0:1). Für die Fußballer des VfB 03 läuft es noch nicht wirklich rund. Nach drei Oberliga-Begegnungen haben die Hildener gerade einmal einen Punkt auf ihrem Konto – und finden sich deshalb überraschend auf Rang 16 und damit einem Abstiegsplatz wieder. Sicher eine Momentaufnahme, doch eine bittere, denn das letzte Mal stand der Klub, abgesehen von der Corona-Spielzeit 2020/21, in der Saison 2015/16 im unteren Tabellendrittel.

„Eine Niederlage gegen Schonnebeck wäre keine Überraschung“, stellte Toni Molina vor einigen Tagen noch fest. Der Sportliche Leiter nahm daher den Misserfolg, zumindest äußerlich, gelassen. Richtig entspannt trat er allerdings nach der Partie nicht auf. Vielleicht auch wegen der Personallage, die sich seit einer Woche zuspitzt. Erst der Last-Minute-Wechsel von Calvin Mockschan zum Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert, dann die schwere Verletzung von Dominick Wasilewski (Kreuzbandriss) im Duell beim Oberliga-Neuling BW Dingden. Diesmal stand auch Shadrak Dombe nicht im Kader – wegen „anderweitiger Verpflichtungen“, so Molina sechseinhalb Stunden vor dem Ende der Transferperiode.

Zur Einordnung: Damals startete der VfB 03 mit Georg Kreß in die Saison, nach dessen vorzeitiger Entlassung Mitte Oktober 2015 übernahm Björn Scheffels, bis dahin Co-Trainer, das Amt als Chefcoach. Heute ist der 44-Jährige dem Klub immer noch als Torwarttrainer verbunden. Ebenso im Boot waren damals Frank Rekauzke, der seinerzeit für einige Monate zum Co-Trainer aufstieg, und Peter Linhorst, die aktuell beide immer noch als Betreuer für das Team unterwegs sind. Ebenfalls seit damals mit von der Partie ist Physiotherapeutin Sarah Höppner.

Rund 150 Zuschauer sahen auf der Anlage an der Hoffeldstraße eine Begegnung zweiter Kontrahenten, die beide in dieser Saison Startschwierigkeiten hatten. Während der VfB 03 nach der Derby-Niederlage gegen Ratingen 04/19 beim Klassenneuling BW Dingden jedoch über ein 3:3-Remis nicht hinauskam, reisten die Schonnebecker mit dem Erlebnis eines hart erkämpften 2:1-Erfolges beim 1. FC Monheim an. Vielleicht auch deshalb fand die Tönnies-Elf in Hilden besser ins Spiel und ging durch einen frühen Treffer von Thorben Kern mit 1:0 (9.) in Führung.

Schneider hadert mit Schiedsrichterentscheidungen

In der Folge bemühten sich die Platzherren, ihren Rhythmus aufzunehmen. Allerdings fehlten die klaren Chancen. „Wir waren zwar mit Gift und Galligkeit besser unterwegs als zuvor, aber gefühlt wurde alles gegen uns abgepfiffen“, haderte Tim Schneider mit einer seiner Ansicht nach einseitigen Regelauslegung durch den Unparteiischen Marvin Slapa. „Der Freistoß, der zum ersten Tor führte war keiner, wir haben danach aber trotzdem alles investiert,“ sagte der Chefcoach des VfB 03. Andererseits fand Nick Sangl später mit einem strammen Freistoß seinen Meister in SpVg.-Keeper Lukas Lingk (35.), einen Freistoß von Max Wagener klärte die Abwehr per Kopfball (43.) und nach einem Freistoß von Dominik Rodrigues Figuereido köpfte Emmanuel Yeboah den Ball über den Kasten (47.).

Nach dem Wiederanpfiff fehlte es den Hildenern an der notwendigen Durchschlagskraft. Ein Freistoß von Maximilian Wagener aus 25 Metern landete zentral in den Armen des Schonnebecker Schlussmannes (52.). Auf der anderen Seite lenkte Yannic Lenze einen Freistoß von Moritz Isensee mit Mühe zur Ecke.

Traumtor macht den Deckel drauf

Ein Vorstoß von Darko Ilic über die rechte Seite leitete die nächste gefährliche Situation im VfB 03-Strafraum ein. Sowohl Matthias Bloch als auch Moritz Isensee gingen zu Boden (60.), einen Elfmeterpfiff gab es jedoch nicht. Keine 60 Sekunden später aber nutzte Isensee den Umstand, dass Lenze sehr weit vor seinem Tor stand und zirkelte den Ball fast von der Mittellinie unter die Latte. Während der Schonnebecker Angreifer stolz den Arm mit ausgestrecktem Zeigefinger gen Himmel reckte, waren die Gastgeber bedient. „Yannic muss soweit vorne verteidigen, damit der Ball nicht durchgesteckt wird – und dann kommt da so ein Sonntagsschuss“, stellte Schneider fest.

Mehr Emotionen entwickelte der Hildener Coach beim Rückblick auf die Chancen von Nils Gatzke (63.) und Yeboah (64.), als beide im Strafraum nicht zum Abschluss kamen, doch erneut ein Elfmeterpfiff ausblieb. Fürs lautstarke Reklamieren handelten sich dafür die Co-Trainer Björn Scheffels und Manuel Schulz jeweils eine gelbe Karte ein. Den Schlusspunkt unter die umkämpfte Partie setzte Philipp Schmidt. Der 35-Jährige hatte keine Mühe, den Ball nach einem Querpass zum Schonnebecker 3:0 (77.) im Netz unterzubringen.