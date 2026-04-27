VfB 03 Hilden kassiert die nächste bittere Niederlage im Titelkampf

Nach dem Wiederanpfiff drückten die Fußballer des VfB 03 aufs Tempo, doch die ersten Chancen vergaben Lukas Lier (47. – Schuss übers Tor) und Feese, der im Fünf-Meter-Raum am ETB-Schlussmann scheiterte (49.). Im Gegenzug entschärfte VfB-Keeper Lenze den Versuch von Denzel Oteng (50.). Als Phil Zimmermann von der linken Seite abzog, hatten die Hildener Fans den Torschrei schon auf den Lippen, doch der Essener Torhüter tauchte rechtzeitig in die untere Ecke ab (55.). „Wir brauchen einen Sieg, dann stehen wir oben“, wiederholten abseits des Kunstrasens Nachwuchsspieler des VfB 03, die ihr Team unverdrossen anfeuerten. Die Erlösung schien nah, als eine Kombination über Mohammed Cissé und Lukas Lier zum 2:1 (65.) durch Etienne Feese führte. Doch die Sicherheit trog, denn die Essener legten in der Schlussphase noch einmal einen Zahn zu.

Nach einem langen Freistoß aus dem Mittelfeld glich Kamboua zum 2:2 (85.) aus. Die Hildener wollten kontern. Einen weiten Pass von zur Linden verlängerte Pascal Weber per Kopf auf Cissé, der den Ball jedoch um Zentimeter am linken Pfosten vorbeischob. Ein Fehlpass im Mittelfeld führte dann in die Niederlage. Der eingewechselte Rotosson Kanu brachte die Gäste wieder mit 3:2 (90.) in Führung, ehe Kamboua mit dem Treffer zum 4:2 (90+5) den Deckel drauf machte.