VfB 03 Hilden kassiert die nächste bittere Niederlage im Titelkampf

Ein Hauch von Tristesse lag nach dem Abpfiff der Oberliga-Begegnung durch Schiedsrichter Fasihullah Habibi über der Anlage an der Hoffeldstraße. Denn die Hildener vergaben durch die vermeidbare Niederlage die große Chance, im Endspurt der Saison auf den Gipfel zu klettern, da Spitzenreiter Ratingen 04/19 im Heimspiel gegen den Verfolger KFC Uerdingen glatt mit 1:4 unterlag. Die Steilvorlage vermochte die Mannschaft von Tim Schneider jedoch nicht zu nutzen. Besonders bitter: In den letzten zehn Minuten inklusive Nachspielzeit kassierten die Gastgeber noch drei Gegentore und gaben damit eine 2:1-Führung aus der Hand. Während 04/19 nach wie vor einen Zähler Vorsprung auf den VfB 03 behauptet, zog der KFC nach Punkten gleich – und hat im direkten Vergleich mit zwei Siegen die besseren Karten in der Hand.
„Wir haben jetzt die schlechteste Ausgangslage der drei Mannschaften, die oben stehen“, stellte Tim Schneider später nüchtern fest, wollte seiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen: „Die Jungs haben bislang maximal geliefert. Es ist noch nicht vorbei, trotzdem haben wir schon jetzt eine herausragende Saison gespielt, deshalb möchte ich gar nicht so sehr über die Niederlage nachdenken.“ Auf der anderen Seite erklärte Christian Dorda: „Zu Beginn der zweiten Halbzeit lag der VfB vorne. Meine Jungs haben dann gute Moral bewiesen und sich den Sieg verdient. Nächstes Wochenende können wir gegen Ratingen etwas für Hilden tun – wir wollen unsere Heimbilanz aufpolieren.“ In der vergangenen Saison agierte der ETB-Trainer übrigens noch als 04/19-Chefcoach.
Vor rund 200 Zuschauern fanden die Hildener nur schwer in die Partie gegen einen Kontrahenten, der weder mit Aufstieg noch Abstieg etwas zu tun hat. Bereits nach zehn Minuten sah sich der VfB 03 mit 0:1 im Hintreffen. Nach einer eigenen Ecke ging der Ball verloren, stattdessen konterten die Essener erfolgreich über Youssef Kamboua. Die erste Möglichkeit der Gastgeber vergab Fabian zur Linden nach einem weiteren Eckball (14.), den Distanzschuss von Phil Zimmermann hielt ETB-Keeper Phil Lenuweit (26.).
Dann war wieder der ETB an der Reihe. Luca Pinke verfehlte den Hildener Kasten deutlich (36.), den Schuss von Kamboua parierte Yannic Lenze. Kurz danach hatten die Hildener im eigenen Strafraum zudem Glück, dass der Unparteische nicht auf Elfmeter entschied (42.). Noch vor der Pause gelang den Platzherren der Ausgleich. Einen Steilpass von Zimmermann leitete Pascal Weber auf die linke Seite zu Etienne Feese – der Angreifer vollendete in den linken Winkel (45+2).
Nach dem Wiederanpfiff drückten die Fußballer des VfB 03 aufs Tempo, doch die ersten Chancen vergaben Lukas Lier (47. – Schuss übers Tor) und Feese, der im Fünf-Meter-Raum am ETB-Schlussmann scheiterte (49.). Im Gegenzug entschärfte VfB-Keeper Lenze den Versuch von Denzel Oteng (50.). Als Phil Zimmermann von der linken Seite abzog, hatten die Hildener Fans den Torschrei schon auf den Lippen, doch der Essener Torhüter tauchte rechtzeitig in die untere Ecke ab (55.). „Wir brauchen einen Sieg, dann stehen wir oben“, wiederholten abseits des Kunstrasens Nachwuchsspieler des VfB 03, die ihr Team unverdrossen anfeuerten. Die Erlösung schien nah, als eine Kombination über Mohammed Cissé und Lukas Lier zum 2:1 (65.) durch Etienne Feese führte. Doch die Sicherheit trog, denn die Essener legten in der Schlussphase noch einmal einen Zahn zu.
Nach einem langen Freistoß aus dem Mittelfeld glich Kamboua zum 2:2 (85.) aus. Die Hildener wollten kontern. Einen weiten Pass von zur Linden verlängerte Pascal Weber per Kopf auf Cissé, der den Ball jedoch um Zentimeter am linken Pfosten vorbeischob. Ein Fehlpass im Mittelfeld führte dann in die Niederlage. Der eingewechselte Rotosson Kanu brachte die Gäste wieder mit 3:2 (90.) in Führung, ehe Kamboua mit dem Treffer zum 4:2 (90+5) den Deckel drauf machte.