VfB 03 Hilden: Kapitän zur Linden geht von Bord Am Sonntag bestreitet Fabian zur Linden wohl sein letztes Heimspiel für den aktuellen Spitzenreiter der Oberliga. 15 Jahre trug er das Trikot der Ersten Herrenmannschaft. von RP / Birgit Sicker · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Fabian zur Linden beendet nach der Saison seine Laufbahn als Fußballer. – Foto: Chris Köppen

Eine lange Karriere neigt sich in diesen Wochen dem Ende zu. Denn nach 15 Jahren im Seniorenteam des VfB 03 Hilden erklärt Fabian zur Linden mit dieser Saison seinen Abschied vom Fußball. Eine Entscheidung, die dem 34-Jährigen nicht leichtfiel, doch in Zukunft will der junge Vater seinen Fokus auf Ehefrau und Tochter legen. „Ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, abends mal zu Hause sein und am Wochenende Freunde treffen“, sagt er. Denn das Privatleben kam im Leistungssport zuletzt zu kurz. Nun aber haben sich die Prioritäten verschoben – nicht erst, spätestens aber seit dem langen Urlaub mit der Familie im vergangenen Jahr, als er sogar einen Großteil der Vorbereitung verpasste und verspätet in die Saison startete – das allerdings topfit, so wie man es von ihm gewohnt ist.

Als Fünfjähriger begann er damals beim FC Tannenhof zu einer Zeit, als Ascheplätze noch das normale Maß der Fußball-Dinge waren. „Das hat einfach Spaß gemacht. Der Verein war nicht weit von meinem Zuhause in Vennhausen entfernt und ich konnte ihn fußläufig erreichen.“ Später ging es zur TSV Eller 04 und über die Station SC Unterbach landete er dann beim VfB 03 Hilden und damit in seiner Geburtsstadt. „Ich durfte extra den Mofaführerschein machen und bin immer am Unterbacher See entlang gefahren“, erinnert sich Fabian zur Linden und sagt: „Für meine Eltern war das eine Riesenerleichterung. Für die Fahrten zum Sport haben sie das Spritgeld bezahlt, Freizeitfahrten musste ich selbst zahlen. Schon früh haben sie mich zur Selbstständigkeit erzogen.“ Mit den Jahren nach hinten gerückt Von Beginn an spielte zur Linden auf dem Feld, auf verschiedenen Positionen. „Je älter ich wurde, desto weiter bin ich nach hinten gerückt“, stellt er fest und erläutert: „Ich habe mich der Mannschaft angepasst und da gespielt, wo der größte Bedarf war.“ So kam es im Oberliga-Team auch zum Wechsel von der Sechser-Position in die Innenverteidigung. „Hinten standen wir lange instabil und es hat der Mannschaft geholfen“, erzählt zur Linden, der mit einer Körpergröße von 1,76 Meter nicht unbedingt zu den Abwehrrecken zählt. Gleichwohl ist seine Kopfballstärke gefürchtet – hinten wie vorne. „Es ist eine Kombination aus Sprungkraft, Timing, Wille und Entschlossenheit“, führt er aus. Seine Lieblingsposition? „Da bin ich ganz leidenschaftslos – ich habe keine.“

Gut in Erinnerung seine ersten Auftritte als A-Jugendlicher im Herrenteam, gemeinsam mit Patrick Percoco. Die Nachwuchskicker hatten immer einen flotten Spruch auf den Lippen – Michael Kulm, damals Trainer des Landesliga-Teams, nahm es mit einem Schmunzeln zur Kenntnis. Von mangelndem Selbstbewusstsein konnte schon damals nicht die Rede sein. Im ersten Seniorenjahr avancierte Fabian zur Linden direkt zur Stammkraft, kam in allen 34 Partien zum Einsatz. „Das entsprach meiner Zielsetzung“, sagt er im Rückblick. „Ehrgeizig, aber realistisch“, so charakterisiert er sich selbst. Seine Mitspieler schätzen seine Geradlinigkeit, die dem Team auch Anfang der Saison zu neuem Schwung verhalf. Denn kaum war der Kapitän aus dem Urlaub zurück, ging es nach den anfangs schwächeren Vorstellungen während seiner Abwesenheit gleich bergauf. „Ich bin halt nicht Everybody‘s Darling, habe Ecken und Kanten, aber wir können uns immer in die Augen schauen.“ Ausgerechnet auf der Zielgeraden der Saison fiel Fabian zur Linden erstmals in seiner Karriere verletzungsbedingt aus – der Oberschenkel zwickte. Der Frust stand dem 34-Jährigen ins Gesicht geschrieben, als er beim Duell gegen den VfB Homberg nur zuschauen durfte, doch nur eine Woche später kehrte er zurück.