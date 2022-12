VfB 03 Hilden kann TuRU-Abwehr nicht knacken Die Hildener Fußballler müssen sich auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße mit einer ungewohnten Nullnummer begnügen. Durch das Unentschieden festigt das Schneider-Team zumindest Rang fünf in der Oberliga.

Wengistens behaupteten die Hildener Fußball Rang fünf in der Oberliga und verschafften sich auf Verfolger Ratingen 04/19, der sich in Uerdingen mit einem Unentschieden begnügen musste, zumindest einen kleinen Vorsprung.

Die Begegnung auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße begann mit 20-minütiger Verspätung, da in der Landesliga-Partie zuvor zwei Spieler unglücklich zusammenprallten und deshalb der Notarzt vor Ort war. Gleichwohl übernahm das Schneider-Team gegen die tief gestaffelten Gäste von Beginn an die Initiative. Die erste gute Möglichkeit eröffnete sich nach einem Düsseldorfer Eckball. Den fing VfB-Schlussmann Yannik Lenze ab und leitete direkt den Gegenangriff mit einem Abschlag auf Talha Demir im rechten Mittelfeld ein. Der 27-Jährige setzte sich Richtung Strafraum durch, doch sein Schuss ging links am Kasten vorbei (25.).

Dann legte Gian-Luca Bühring ein Dribbling übers halbe Feld von der rechten zur linken Seite hin. Sein Pass landete bei Len Heinson, der vor den TuRU-Kasten flankte, doch der Kopfball von Pascal Weber strich übers Gehäuse (32.). Nur fünf Minuten später setzte Demir mit einem feinen Zuspiel Nils Gatzke in Szene, aber dessen Schuss blockte die Düsseldorfer Abwehr. Die einzige TuRU-Chance leitete Nick Sangl ein, als er unbedrängt den Ball in die Füße von Sahin Ayas spielte. Der Angreifer zog direkt ab, jagte den Ball aber über die Latte (40.).