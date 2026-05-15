VfB 03 Hilden kann in Frintrop auf den Oberliga-Gipfel klettern

Regulär stehen für die Fußballer des VfB 03 noch drei Spieltage in der Oberliga an. „Der Plan ist, dass wir alle drei Partien gewinnen, doch es ist schwierig, das auch zu schaffen“, stellt Pascal Weber fest. Den Anfang macht bereits an diesem Freitag (Anpfiff 19.30 Uhr) die Partie bei der DJK Adler Frintrop. „Das ist auf jeden Fall eine unbequem zu bespielende Mannschaft“, erklärt Tim Schneider. Der Chefcoach der Hildener fügt hinzu: „Ich denke, dass wir uns mit der Energieleistung, die wir am Sonntag geboten haben, auch in Frintrop nicht verstecken müssen.“ Das Duell steigt auf Kunstrasen. „Da stehen sie sehr kompakt, setzen viel aufs Umschaltspiel und dass die Null steht. In der Restverteidigung müssen wir daher auf der Hut sein“, erläutert Schneider und lobt DJK-Trainer Marcel Cornelissen: „Wir tauschen uns viel aus. Was Marcel macht, das hat Hand und Fuß.“

Tim Schneider rechnet erneut mit viel Laufarbeit. Mit einem Sieg können die Hildener zumindest bis zum Sonntag auf den Gipfel klettern, doch daran verschwendet der 44-Jährige keinen Gedanken. „Das ist völlig egal. Wir müssen die Partie erst einmal spielen, und dann schauen wir. Wir machen uns da nicht zu viele Gedanken, sondern beschäftigen uns mit dem Spiel in Frintrop.“ Pascal Weber nennt als Schlüssel zum Erfolg die eigene Leidenschaft. „Die Frintroper spielen sehr körperbetont und wir müssen Körperlichkeit entgegensetzen. Da hilft keine Schönspielerei, sondern wir müssen in den Zweikämpfen präsent sein. Wir haben nicht die Qualität von Bayern München, um alles spielerisch zu lösen“, erklärt er und betont: „Wenn alle 103 Prozent geben, dann schlagen wir sie auch.“