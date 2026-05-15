VfB 03 Hilden kann in Frintrop auf den Oberliga-Gipfel klettern

Mit dem klaren Heimsieg über die Holzheimer SG setzte der VfB 03 Hilden zuletzt ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf der Oberliga. Während Verfolger KFC Uerdingen bei der SpVg Schonnebeck mit 1:6 unterging, verkürzten die Hildener den Rückstand auf die Spitze und gehen mit viel Rückenwind in den Saisonendspurt.
Dabei sah es gegen Holzheim zunächst keineswegs nach einem Kantersieg aus. Trotz einer 2:0-Führung mussten die Gastgeber viel investieren, ehe der Erfolg endgültig feststand. Maßgeblichen Anteil daran hatte Pascal Weber, der nach der Pause doppelt traf. Erst verwertete er eine Hereingabe von Phil Zimmermann und Len Heinson per Kopf zum 3:0, wenig später erhöhte er per Elfmeter auf 4:0.
Der Strafstoß hatte dabei eine besondere Vorgeschichte. „Es gab in der ersten Halbzeit ein, zwei gute Situationen, nach denen ich gedacht habe: Ich muss mal wieder ein Tor machen, es kann doch nicht sein, dass ich nicht mehr in die Situation komme“, sagte Weber. Teamkollege Nick Sangl sprach ihm daraufhin das Vertrauen für den nächsten Elfmeter aus. „Das war sehr uneigennützig von ihm – jeder gönnt jedem das Tor.“
Dieser Strafstoß folgte dann schneller als erwartet, und der erfolgreiche Schuss kam einer Befreiung gleich. Zuletzt hatte „Calli“ Weber Anfang November beim 4:2 gegen den VfB Homberg doppelt getroffen. Die geringere Torausbeute in dieser Saison mit bislang zehn Treffern ist auch Konsequenz einer anderen Position im Mannschaftsgefüge.
Die geringere Torausbeute in dieser Saison mit bislang zehn Treffern ist auch Konsequenz einer anderen Position im Mannschaftsgefüge. „Ich bin gar kein Stürmer mehr, sondern lasse mich ins Mittelfeld fallen. Da komme ich ja auch ursprünglich her und es macht mir Spaß, mehr am Spiel teilzuhaben. Ich will dabei den jungen Spielern vorleben, dass man auch nach hinten arbeiten muss, um erfolgreich zu sein“, betont Weber. Nicht von ungefähr stehen aktuell acht Assists auf seinem Konto. Dazu macht er keinen Hehl daraus, dass die neue Rolle vielleicht auch „altersgemäß“ ist. Immerhin stand der 35-Jährige, der abseits von Training und Meisterschaft ebenfalls viel für seine Fitness macht, bis jetzt an allen 31 Spieltagen auf dem Feld. „Vor der Saison hätte ich das nicht gedacht – ich bin sehr froh, dass meine Muskulatur hält“, verrät er.
Regulär stehen für die Fußballer des VfB 03 noch drei Spieltage in der Oberliga an. „Der Plan ist, dass wir alle drei Partien gewinnen, doch es ist schwierig, das auch zu schaffen“, stellt Pascal Weber fest. Den Anfang macht bereits an diesem Freitag (Anpfiff 19.30 Uhr) die Partie bei der DJK Adler Frintrop. „Das ist auf jeden Fall eine unbequem zu bespielende Mannschaft“, erklärt Tim Schneider. Der Chefcoach der Hildener fügt hinzu: „Ich denke, dass wir uns mit der Energieleistung, die wir am Sonntag geboten haben, auch in Frintrop nicht verstecken müssen.“ Das Duell steigt auf Kunstrasen. „Da stehen sie sehr kompakt, setzen viel aufs Umschaltspiel und dass die Null steht. In der Restverteidigung müssen wir daher auf der Hut sein“, erläutert Schneider und lobt DJK-Trainer Marcel Cornelissen: „Wir tauschen uns viel aus. Was Marcel macht, das hat Hand und Fuß.“
Tim Schneider rechnet erneut mit viel Laufarbeit. Mit einem Sieg können die Hildener zumindest bis zum Sonntag auf den Gipfel klettern, doch daran verschwendet der 44-Jährige keinen Gedanken. „Das ist völlig egal. Wir müssen die Partie erst einmal spielen, und dann schauen wir. Wir machen uns da nicht zu viele Gedanken, sondern beschäftigen uns mit dem Spiel in Frintrop.“ Pascal Weber nennt als Schlüssel zum Erfolg die eigene Leidenschaft. „Die Frintroper spielen sehr körperbetont und wir müssen Körperlichkeit entgegensetzen. Da hilft keine Schönspielerei, sondern wir müssen in den Zweikämpfen präsent sein. Wir haben nicht die Qualität von Bayern München, um alles spielerisch zu lösen“, erklärt er und betont: „Wenn alle 103 Prozent geben, dann schlagen wir sie auch.“