VfB 03 Hilden kann Essener Führung nicht kontern

Die Chancen in einer über weite Strecken ausgeglichenen ersten Halbzeit waren an einer Hand abzuzählen und resultierten zumeist aus Distanzschüssen, die ohne Folgen blieben. Wie beim Versuch von Nick Sangl von der halbrechten Seite, doch der Ball ging links am Essener Gehäuse vorbei (37.). Nicht anders erging es Calvin Mockschan kurz vor der Pause mit einem flachen Abschluss von der Strafraumgrenze (42.).

Nach dem Seitenwechsel nahm das Duell wieder Fahrt auf. „Für das Wetter war das Spiel ganz in Ordnung“, fand ETB-Trainer Julian Stöhr und betonte: „Es war jedenfalls kein Sommerkick.“ Dabei vermeldeten die Hildener gleich nach dem Wiederanpfiff gute Chancen. Eine Rechtsflanke von Nick Sangl war allerdings einen Tick zu lang für Nils Gatzke (55.). Und den Freistoß aus 23 Metern von Calvin Mockschan faustete Essens Schlussmann Ryan Valentine, der in der Saison 2022/23 im Hildener U 19-Bundesligateam stand, soeben aus dem Winkel (57.). 60 Sekunden später kam der Ball nach einer Mockschan-Ecke zu Fabian zur Linden, aber dessen Direktabnahme klärten die Essener auf der Torlinie. Der eingewechselte Luke Kawabe stürmte über die rechte Außenbahn nach vorne und passte vor den ETB-Kasten, doch Lukas Lier verfehlte mit dem rechten Fuß die Hereingabe um Zentimeter (60.).

Es war eine Phase, in der die Gastgeber dem Führungstreffer sehr nahe waren, letztlich aber an Kleinigkeiten scheiterten. Mehr Fortune hatten die Essener. Guiliano Zimmermann flankte hoch in den VfB 03-Strafraum, den anschließenden Kopfball von Frederik Lach beförderte Yannic Lenze mit beiden Fäusten soeben über die Latte (64.). Machtlos war der Hildener Keeper aber nach einer Hereingabe von Nico Lucas aus dem rechten Halbfeld. Diesmal ließ sich Lach die gute Gelegenheit nicht entgehen, sondern köpfte, mittig im Strafraum stehend, zur umjubelten 1:0-Führung der Gäste ein (65.).

Schlussoffensive ohne Fortune

In der Folge verflachte die Partie etwas, ehe die Hildener in den letzten Minuten noch einmal eine fulminante Offensive starteten. „Wir mussten zwei, drei brenzlige Situationen überstehen, aber am Ende war es ein verdienter Sieg für uns“, kommentierte ETB-Coach Stöhr die kämpferische Leistung seiner Mannschaft. Eine Flanke des spät eingewechselten Gabriel Imoijeza senkte sich auf die Netzoberkante des Essener Kastens (82.). Nach einem Steilpass auf Luke Kawabe klärten die Gäste zur Ecke. Die schlug Maximilian Wagener auf den sprungstarken Fabian zur Linden, aber dessen Kopfball ging am Tor vorbei (87.). Nach einer weiteren Wagener-Ecke beförderte Peter Schmetz, der erst zum Schlussspurt aufs Feld kam, mit dem Fuß über die Latte (90.).

Die Essener versuchten mit allen Mitteln, die knappe Führung über die Zeit zu bringen. So zeigte Schiedsrichter Marc Waldbach in der fünfminütigen Nachspielzeit Keeper Valentine wegen Spielverzögerung die Gelbe Karte. Die handelte sich bei den Hildenern dann auch noch Imoijeza ein, allerdings im Eifer des Gefechts wegen eines Fouls an Youssef Kamboua. Trotz der knappen Niederlage fiel die Analyse von VfB 03-Trainer Tim Schneider gelassen aus: „Ich habe heute die Grundtugenden und den richtigen Biss gesehen. Wir haben bis zuletzt alles versucht und daran geglaubt.“