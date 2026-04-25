VfB 03 Hilden kämpft um Platz eins in der Oberliga Ein Sieg über den ETB Essen könnte die Tabellenführung für den VfB 03 Hilden bringen – falls Ratingen 04/19 im Spitzenduell gegen den KFC Uerdingen Federn lässt. von RP / Birgit Sicker · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Hilden braucht einen Sieg nach der Pleite gegen den KFC – Foto: Sven Hanisch

VfB 03 Hilden – ETB SW Essen. Die Welt in der Oberliga hat sich leicht verändert, auf den Kopf gestellt ist sie aber noch nicht. Auch wenn die Spieler des VfB 03 im Top-Duell beim KFC Uerdingen ihre Rekordserie in der Oberliga von zehn Siegen hintereinander nicht fortsetzen konnten. Am Ende einer Begegnung, in der die großen spielerischen Höhepunkte fehlten, unterlagen die Hildener mit 0:1 – wie schon im Hinrundenduell auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße, als sie im strömenden Regen etliche gute Chancen liegen ließen, während der KFC zumindest den entscheidenden Treffer markierte. Sollte es im Titelrennen zum direkten Vergleich zwischen beiden Mannschaften kommen, haben die Uerdinger mit zwei Siegen die Nase vorne.

Aber auch Ratingen 04/19 offenbarte am vergangenen Wochenende beim FC Büderich Probleme in der Offensivarbeit. Dreimal lag die Elf von Damian Apfeld zurück, dreimal glich sie aus. Auch das ist eine Form von Qualität. Weil es jedoch nicht zum Sieg reichte, schaffte es der Spitzenreiter nicht, seinen Vorsprung auf Verfolger VfB 03 deutlich auf drei Punkte auszubauen. Stattdessen hat 04/19 jetzt zwar einen Zähler mehr als die Hildener auf dem Konto, doch der Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga bleibt eine enge Kiste – auch psychologisch. Zumal der KFC am Sonntag mit einem Sieg im Ratinger Stadion bis auf einen Punkt an den Tabellenführer herankommen kann. Das wiederum würde den Hildenern die Möglichkeit eröffnen, mit einem Heimsieg über den ETB den Oberliga-Gipfel zu übernehmen. "Die Sache ist abgehakt" Nebenbei kann auch noch der SC St. Tönis, der keinen Antrag auf Erteilung der Regionalliga-Lizenz gestellt hat, im Titelrennen das Zünglein an der Waage spielen. Mit fünf Siegen in Folge schlich sich die Mannschaft von Bekim Kastrati auf den vierten Platz, hat aktuell nur einen Punkt weniger als der KFC. Während Uerdingen und Ratingen jedoch bereits ihre Partien gegen St. Tönis absolviert haben, müssen die Hildener am letzten Spieltag auf dem Naturrasen in Tönisvorst antreten. Bis dahin fließt allerdings noch viel Wasser die Itter herunter.

Jetzt richtet sich der Blick erst einmal auf Sonntag. Anpfiff des Heimspiels gegen den ETB Essen ist um 15.30 Uhr. Klagten die Hildener zuletzt in der Grotenburg noch über einen „hoppeligen Rasen“, dürften sie nun auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße ihr Kombinationsspiel wieder besser aufziehen können. „Die Sache ist abgehakt“, sagt Tim Schneider nach der Niederlage beim KFC. Lieber richtet der Chefcoach des VfB 03 seinen Fokus auf die nächste Partie, betont dann aber noch einmal: „Wir haben in dieser Saison so viele gute Spiele gehabt – das passiert dann halt. Damit will ich mich gar nicht lange aufhalten. Was die Mannschaft in dieser Saison leistet, ist einfach überragend. Deshalb stelle ich mich auch vor die Truppe.“ Nicht zuletzt die personellen Ausfälle sieht Schneider als Ursache für den schwächeren Auftritt in Uerdingen. Mit Len Heinson (Zerrung im Oberschenkel) fiel eine Stammkraft in der Abwehrkette verletzungsbedingt aus. „Len ist einer der besten Linksverteidiger der Liga“, lobt der VfB-Coach. Ob der 30-Jährige gegen den ETB wieder auflaufen kann, ist noch fraglich. Für Heinson übernahm Nils Gatzke den Abwehrpart, fehlte dadurch aber mit seiner Schnelligkeit im Offensivspiel. Dazu musste im Mittelfeld Dominik Rodrigues Figueiredo als „Abräumer“ passen. Seine Rückkehr ist ebenfalls ungewiss. „Im Abschlusstraining hatte er einen kleinen Schlag aufs Knie bekommen und seither Probleme“, berichtet Schneider und spricht von einer Schleimbeutelentzündung, die den 23-Jährigen aktuell behindert.