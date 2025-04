Hilden kann St. Tönis anders als hier zur Hilfe eilen. – Foto: Jens Terhardt

VfB 03 Hilden kämpft entspannt um drei Punkte Gründonnerstag geht es zum Oberliga-Vierten VfB Homberg – ein spielstarker Gegner, auf den sich das Schneider-Team freut. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein VfB Homberg VfB Hilden

VfB Homberg – VfB 03 Hilden. Die Heimniederlage gegen den ETB SW Essen beendete die Erfolgsserie gegen den Ruhrpott-Klub, doch die Fußballer des VfB Hilden steckten das 0:1 schnell weg. Nicht ohne Grund, denn bereits am Gründonnerstag steht die nächste Herausforderung an – und die hat es ebenfalls in sich.

Erneut ein Duell auf Augenhöhe, wie die Bilanz der letzten Jahre dokumentiert. Zugleich ist es eine Begegnung mit hohem Spannungsfaktor, denn die Homberger zählen zu jenen Teams, die sich in dieser Saison Aufstiegschancen ausrechnen. Zumindest haben die Klub-Verantwortlichen den Antrag auf Erteilung der Regionalliga-Lizenz gestellt. Ambitionen, die sie mit einer starken Hinrunde unterstrichen. „Die beste seit dem Aufstiegsjahr“, lobte Trainer Stefan Janßen in der Winterpause. Drei Jahre spielten die Homberger in der Regionalliga, absolvieren jetzt die dritte Oberliga-Saison seit dem Abstieg. Nach der Niederlage im Spitzenspiel bei der SpVg. Schonnebeck holte das Janßen-Team in den folgenden acht Partien sechs Siege und zwei Unentschieden. Die Erfolgsserie riss ausgerechnet bei der SSVg Velbert, die mit dem 4:1-Sieg die Homberger überholte und nun auf Rang drei einen Punkt Vorsprung auf den Kontrahenten hat. Hilden spielt oben wie unten nur eine indirekte Rolle