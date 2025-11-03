VfB 03 Hilden jubelt in Essen trotz Chancen

„Es war für beide Mannschaften ein wichtiges Spiel. Tendenziell können wir uns jetzt wieder nach oben orientieren. Allerdings sind es nur vier Punkte auf einen Abstiegsplatz. Das ist eine verrückte Liga“, konstatierte Tim Schneider, dem die Erleichterung nach der Partie anzumerken war. Dafür sorgte seine Mannschaft letztlich im Kollektiv. Offensiv glänzte vor allem Cissé. „Er macht das 1:0 abgezockt mit der Picke ins lange Eck“, beschreibt Schneider den Führungstreffer des VfB 03 in der 27. Minute. Später nutzte Pascal Weber die Vorarbeit von Maximilian Wagener, um auf 2:0 (42.) zu erhöhen. Dass es nicht zu einem beruhigenden Vorsprung beim Gang in die Kabine reichte, verschuldeten die Hildener selbst, weil sie dem Gegner nach einem langen Pass in die VfB 03-Hälfte zu viel Raum ließen. So legte ein Essener den Ball in die Mitte ab und Youssef Kamboua verkürzte in der Nachspielzeit auf 1:2 (45+2).

Entscheidung in der Nachspielzeit

Dabei war Tim Schneider schon mit den ersten 20 Minuten der Begegnung nicht wirklich zufrieden. „Da fehlte es in der Defensive noch an der klaren Zuordnung“, erklärte der Hildener Chefcoach und wechselte später im zweiten Durchgang in der Abwehr auf eine Viererkette, um für eine klarere Struktur zu sorgen. Zugleich beklagte er die Chancenverwertung seiner Mannschaft. „Wir hatten in der ersten Halbzeit so viele dicke Möglichkeiten, hätten mindestens 3:0 führen müssen“, sagte er. Zumal Yannic Lenze in der anfänglichen Essener Drangphase auch noch einen Elfmeter parierte (8.). Doch Lukas Lier (18. Distanzschuss), Max Wagener (29. nach Vorarbeit von Nils Sangl) und Pascal Weber (29. Heber an die Latte) scheiterten ebenso wie Cissé, der gleich zweimal hintereinander seinen Meister in ETB-Keeper Phil Lenuweit fand (45.).

Nach dem Wiederanpfiff blieb die Begegnung die ganz große Klasse schuldig, spannend war es aber allemal bis zum Abpfiff. Nur für kurze Beruhigung sorgte das Tor von Wagener, der nach einer Hereingabe von Cissé per Kopfball auf 3:1 (67.) erhöhte. Nur zwei Minuten später folgte die Essener Antwort. Als die Hildener ein weiteres Mal nicht nah genug an ihren Gegenspielern standen, war erneut Kamboua zur Stelle und erzielte den 2:3-Anschlusstreffer (69.). Schneider brachte mit Roman Wakily und Dominik Rodrigues Figueiredo zwei frische Kräfte für die Defensivarbeit. Letztlich machte Luke Kawabe den Sieg klar, als er einen Konter erfolgreich zum 4:2 (90+4) abschloss.