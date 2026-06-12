VfB 03 Hilden: Jemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten Der VfB 03 Hilden hat nach dem Aufstieg die Aktion „Regionalliga-Pioniere“ ins Leben gerufen. Dabei kann man Bausteine samt Dauerkarte erwerben – und so langfristig mit dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte verbunden bleiben. von Georg Amend · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Hilden plant eine Mauer – Foto: Marcel Eichholz

Es war der 15. Juni 1961, als Walter Ulbricht als Staatsratsvorsitzender der DDR auf die Frage, ob am Brandenburger Tor eine Grenze zu West-Berlin eingerichtet werden solle, den berühmten Satz antwortete: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“ Im Juni 2026 heißt es nun: „Jemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“ – und zwar der VfB 03 Hilden.

Anders als die in Berlin, soll die Hildener Mauer aber kein Zeichen der Abgrenzung sein, im Gegenteil: Sie soll als ein Symbol der Gemeinschaft dienen, gleichzeitig aber auch Geld bringen. Denn dass davon nach dem erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga in der Vereinsgeschichte mehr benötigt wird als in den Jahren zuvor in der Oberliga, ist logisch. Daher hat sich der VfB 03 die Aktion „Regionalliga-Pioniere“ einfallen lassen. Und die geht so. Es wird eher eine „Tafel“ am Bandsbusch installiert Unter dem Motto „Gemeinsam. Für unseren VfB. Für unsere Stadt. Für unsere Zukunft.“ können sich Fans und Förderer ab sofort ihren persönlichen Platz auf der neuen VfB-Pionier-Mauer sichern. Die rund drei Meter lange und zwei Meter hohe Konstruktion wird eher wie eine Tafel aussehen, an der dann die Botschaften und Namen angebracht werden. Sie soll im Stadion am Bandsbusch installiert werden und dann dauerhaft an die erste Regionalliga-Saison der Vereinsgeschichte erinnern – und dabei zeigen, wer diesen besonderen Weg unterstützt hat.

Das Prinzip ist einfach: Jeder Pionier erwirbt einen Baustein und gestaltet seinen persönlichen Eintrag. Der Name oder Wunschtext wird anschließend auf der Pionier-Mauer verewigt. So entsteht ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit mit dem Verein – und gleichzeitig ein bleibender Platz in der VfB-Geschichte. Bis zu 70.000 Euro Einnahmen wären möglich Insgesamt stehen 500 Plätze zur Verfügung. Ein vollständiger Verkauf aller 500 Pionier-Bausteine würde dem VfB Hilden Einnahmen von rund 70.000 Euro ermöglichen. „Jeder verkaufte Baustein hilft dabei, die Voraussetzungen für die Regionalliga West weiter auszubauen und notwendige Investitionen in Infrastruktur und Rahmenbedingungen zu finanzieren“, schreibt der Klub.