VfB 03 Hilden ist noch in der Findungsphase

Die obligatorische Leistungsdiagnostik unter Leitung von Diplomsportwissenschaftler Björn Opgenoorth bildete in der ersten Juli-Woche den Auftakt zur Vorbereitung der Oberliga-Mannschaft des VfB 03 Hilden auf die neue Saison. Am Sonntag, 6. Juli versammelte Tim Schneider die Mannschaft dann erstmals auf der Anlage an der Hoffeldstraße um sich.

Eine Trainingseinheit zum Kennenlernen unter neuen Bedingungen. Denn diesmal fehlten mit Len Heinson und Peter Schmetz zwei erfahrene Akteure, die in der vergangenen Spielzeit zu den Stabilisatoren in der Mannschaft zählten. Heinson verabschiedete sich bereits im Februar vom VfB 03, um sich auf seine praktische Ausbildung als Mediziner auch im Ausland zu konzentrieren. Derweil beendete Peter Schmetz mit dem letzten Spieltag seine aktive Karriere.

Nicht mehr zum Team zählen außerdem Torhüter Leon Feher, der sich dem Oberliga-Rivalen 1. FC Monheim anschloss, sowie Gabriel Imoiseza, der nun beim gleichklassigen FC Büderich aufläuft, und Koray Temiz, den es zur TuRU 80 Düsseldorf zog. Was potentielle Neuzugänge angeht, da übte sich Toni Molina auf der Zielgeraden der abgelaufenen Meisterschaftsrunde noch in Zurückhaltung. „Fest steht alles erst nach dem 30. Juni“, wiederholte er auf Nachfrage unserer Redaktion fast mantramäßig. Noch immer scheint der Klub aber in der personellen Findungsphase.

Schon am Ende der Saison 2024/25 deutete sich an, dass aus der A-Jugend Leon Prokshi (19 Jahre/Abwehr) und aus dem aufgelösten Landesliga-Team Shuto Utsugi (22/Mittelfeld) sowie Etienne Freese (25/Mittelfeld) in den Oberliga-Kader aufrücken. Michael Miler, bisher ebenfalls in der Reserve unterwegs, vervollständigt wohl das Torhüter-Trio mit Yannic Lenze und Bastian Sube. Der 21-Jährige Fabio Bachmann war bereits zuvor als feste Größe für die Hildener Abwehr eingeplant, während Stürmer Mohammed Monir Ayyad den Sprung aus der U19 in den Seniorenbereich meistern will.

Erste Proben für die kommende Saison

Im ersten Testspiel gegen den Landesliga-Aufsteiger Solingen-Wald 03, das die Hildener durch ein Elfmetertor von Fabio Bachmann mit 1:0 für sich entschieden, stand außerdem Roman Wakily in der ersten Halbzeit auf dem Kunstrasen. Der 23-jährige Innenverteidiger lief in der vergangenen Spielzeit für den FC Büderich auf, kam dort überwiegend als Einwechselspieler zum Zug. Zuvor trug Wakily das Trikot des Landesligisten SG Unterrath. Vom FC Kray wechselt Emmanuel Yeboah an die Hoffeldstraße. Der 23-Jährige Rechtsaußen verzeichnet in seiner persönlichen Statistik der letzten Jahre 25 Oberliga-Einsätze.

Das nächste Testspiel der Hildener steigt am Sonntag gegen den Mittelrheinligisten Fortuna Köln II. Anpfiff ist um 15.30 Uhr auf der Anlage an der Hoffeldstraße.