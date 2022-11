VfB 03 Hilden II siegt im Test gegen FSV Vohwinkel Erst in der zweiten Halbzeit drehen die Hildener gegen den Vorletzten der Landesliga-Gruppe 3 auf.

Nach der 0:4-Niederlage vor knapp zwei Wochen beim Spitzenreiter FC Büderich stand dem VfB Hilden 03 II eine dreiwöchige Pause ins Haus. Am Totensonntag ruhte der Spielbetrieb und am kommenden Wochenende steht in der Landesliga, Gruppe 1, zwar der letzte Hinrunden-Spieltag im Terminkalender, gleichwohl ohne die Hildener, die in der 13er-Gruppe turnusgemäß spielfrei bleiben.

Nach zwölf Meisterschaftsspielen, die letzten drei gingen allesamt verloren, lautet die eher ausbaufähige Zwischenbilanz: Platz 6, 19 Punkte und 26:24 Tore. Ausbaufähig deshalb, weil den Niederlagen gegen Holzheim, Viersen und eben Büderich die drei Siege in Serie gegen Kapellen, Unterrath und Mönchengladbach (und Platz zwei) vorausgingen. Der sechste Rang ist dabei noch keineswegs in Stein gemeißelt, denn die nur einen Zähler zurückliegende Holzheimer SG könnte beim Zweiten VSF Amern durchaus noch Boden gutmachen.

Weiter geht es für das Team von Zlatko Mustedanagic/Manuel Mirek erst am 4. Dezember (13 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger Victoria Mennrath. Um einigermaßen im Rhythmus zu bleiben, absolvierten die Hildener am Montagabend ein Freundschaftsspiel beim Vorletzten der Gruppe 3, FSV Vohwinkel. Am Ende hieß es 3:0 (1:0) für die Gäste, die mit den ehemaligen VfBern Marc Bach, war am Hoffeld zwei Saisons lang als Oberliga-Trainer tätig, und Angreifer Oliver Krizanovic ein Wiedersehen feierten.

Hilden fand anfangs schwer in die Partie. „Vohwinkel machte das aber auch gut, spielte körperbetont und lief uns früh an. Erst nach 20, 25 Minuten bekamen wir einen besseren Zugriff“, blickte Co-Trainer Mirek auf die erste Hälfte zurück. Jona Simon brachte seine Elf nach Vorarbeit von Brian Prempeh in Führung (29.) und legte nach einer Stunde mit einem Distanzschuss das 2:0 nach. Den Schlusspunkt setzte Wally Papadopoulos nach Vorarbeit von Len Heinson und Prempeh drei Minuten vor dem Abpfiff.