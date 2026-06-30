VfB 03 Hilden holt zwei Torhüter - wer wird die Nummer eins?

Das ist Leon Feher. – Foto: Arno Wirths

Der VfB 03 Hilden hat seinen nächsten Zugang für die Regionalliga West bekanntgegeben - und der neue Torhüter ist kein Unbekannter: Leon Feher kehrt nach einem Jahr vom 1. FC Monheim zurück. Beim FCM war er mit 23 Einsätzen vor Luca-Christian Fenzl die Nummer eins und wagt nun den Sprung zurück zu seinem Ausbildungsverein.

Durchbruch beim 1. FC Monheim

Denn der 22-Jährige hütete schon in der Jugend das VfB-Tor und gehörte zu der U19-Mannschaft, die den Sprung in die Bundesliga geschafft hatte. Dort stand er 2022/23 achtmal zwischen den Pfosten, ehe vereinzelte Einsätze in der ersten und zweiten Mannschaft des VfB folgten. Erst mit seinem Wechsel nach Monheim folgte der Durchbruch: Auch wenn Fenzl die Saison beendet hat, war das VfB-Eigengewächs der gesetzte Spieler. Gegen Hilden spielte er nur das Hinspiel (0:4).

Auch Born kommt - Lenze zuletzt die klare Nummer eins

„Wir sind sehr froh, mit Leon ein Eigengewächs zurück zum VfB geholt zu haben. Leon konnte letzte Saison als Stammtorwart in Monheim wertvolle Erfahrungen sammeln, wollte jetzt jedoch gerne wieder zurück, um mit uns in der Regionalliga anzugreifen. Daher haben wir die Chance genutzt, da er alles mitbringt, um auch in der Regio bestehen zu können. Er wird den Konkurrenzkampf auf der Torwartposition nochmal zusätzlich anheizen. Mit Leon, Jens und Yannic sind wir hier jetzt hervorragend aufgestellt“, teilt Manuel Schulz als Sportlicher Leiter bei der Vorstellung des Torhüters mit.