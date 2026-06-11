VfB 03 Hilden holt Angreifer von Ratingen 04/19 Mit Ratingen 04/19 hat Georgios Touloupis den Aufstieg in die Regionalliga West knapp verpasst, doch der Stürmer schafft den Sprung trotzdem - mit Meisterschaftsrivale VfB 03 Hilden. von André Nückel · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser

Das ist Georgios Touloupis. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Die guten Nachrichten hören beim VfB 03 Hilden einfach nicht auf: Nach dem Aufstieg der Herren in die Regionalliga West am vergangenen Sonntag hat auch die U15 am Mittwoch den Sprung in das C-Junioren-Pendant gefeiert. Parallel gibt es noch personelle Neuigkeiten von der ersten Mannschaft.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Sicherlich, die Hildener werden in dieser Woche noch ausgiebig den Aufstieg in die Regionalliga feiern. Immerhin ist die Regionalliga West für viele Amateurklubs ein absolutes Traumziel, das der VfB gleich zweimal in diesen Tagen erreicht hat. Entsprechend dürften nun aber auch die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, um schlagkräftige Mannschaften für diese überregionalen Aufgaben zusammenzustellen. Drei Zugänge beim VfB 03 Hilden Wie die Rheinische Post vermeldet, steht bei den Senioren schon der dritte Zugang fest: Nach Flügelstürmer Egzon-Baijram Zendeli vom FC Kosova Düsseldorf und dem variabel einsetzbaren Defensivallrounder Arton Tolaj von der Holzheimer SG soll auch Angreifer Georgios Touloupis von Ratingen 04/19 zu den „Zwergen“ wechseln.