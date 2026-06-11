VfB 03 Hilden holt Angreifer von Ratingen 04/19

Die guten Nachrichten hören beim VfB 03 Hilden einfach nicht auf: Nach dem Aufstieg der Herren in die Regionalliga West am vergangenen Sonntag hat auch die U15 am Mittwoch den Sprung in das C-Junioren-Pendant gefeiert. Parallel gibt es noch personelle Neuigkeiten von der ersten Mannschaft.
Sicherlich, die Hildener werden in dieser Woche noch ausgiebig den Aufstieg in die Regionalliga feiern. Immerhin ist die Regionalliga West für viele Amateurklubs ein absolutes Traumziel, das der VfB gleich zweimal in diesen Tagen erreicht hat. Entsprechend dürften nun aber auch die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, um schlagkräftige Mannschaften für diese überregionalen Aufgaben zusammenzustellen.
Wie die Rheinische Post vermeldet, steht bei den Senioren schon der dritte Zugang fest: Nach Flügelstürmer Egzon-Baijram Zendeli vom FC Kosova Düsseldorf und dem variabel einsetzbaren Defensivallrounder Arton Tolaj von der Holzheimer SG soll auch Angreifer Georgios Touloupis von Ratingen 04/19 zu den „Zwergen“ wechseln.
Der 26-Jährige wurde in Wuppertal geboren und ist primär auf dem Flügel zu Hause. Für Ratingen, das bekanntlich am letzten Spieltag das Meisterschaftsrennen gegen Hilden verlor, erzielte er fünf Tore in 25 Partien, absolvierte dabei aber den Großteil seiner Einsatzzeit als Joker. 2023 kam Touloupis vom VfB Homberg, bei dem er mit elf Toren und fünf Vorlagen überzeugte.
Für den Deutsch-Griechen ist es eine Rückkehr in die Regionalliga: Als ehemaliger Jugend-Bundesliga-Spieler von Fortuna Düsseldorf gelang ihm 2018 zunächst der Sprung in die U23 von F95. Im Anschluss folgten weitere Regionalliga-Stationen bei Fortuna Köln, dem Bonner SC und sogar ein Ausflug in die Regionalliga Nord zu Germania Halberstadt. Dort kam er jedoch nur in zwei Partien zum Einsatz.
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