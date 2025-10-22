VfB 03 Hilden hofft im Niederrheinpokal auf das große Los

Die Achtelfinalbegegnungen im Niederrheinpokal sind absolviert – fast. Denn die Partie des Oberligisten VfB Homberg gegen den SC Rot-Weiß Oberhausen, aktuell auf Rang sechs in der Regionalliga West, ist erst für den 15. November angesetzt. Dessen ungeachtet schreiten die Verantwortlichen des Fußballverbandes Niederrhein am Donnerstag um 13 Uhr zur Auslosung des Viertelfinales. Die ist auch für den VfB 03 Hilden von großem Interesse, denn die Mannschaft von Tim Schneider qualifizierte sich durch einen 2:0-Erfolg beim Oberliga-Rivalen Ratingen 04/19 für die vierte Runde. Und hofft nun auf einen attraktiven Gegner, wie den Drittligisten MSV Duisburg, der im Achtelfinale vor rund 10.000 Zuschauern den KFC Uerdingen mit 3:1 ausschaltete. Oder einen der beiden Regionalligisten RW Oberhausen und Wuppertaler SV, die ebenfalls noch im Rennen sind.