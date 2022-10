VfB 03 Hilden hält Nettetal erneut in Schach Nach einem 0:1-Rückstand übernehmen die Hildener allmählich das Kommando und bleiben letztlich gegen die Union ungeschlagen. Im Angriff ragt Pascal Weber mit drei Treffern heraus. Das i-Tüpfelchen setzt Tim Tiefenthal.

SC Union Nettetal – VfB 03 Hilden 2:4 (1:1). Die Serie des VfB 03 gegen Nettetal geht weiter. Erneut behielten die Hildener Fußballer die Oberhand und festigten mit dem Sieg zunächst den dritten Platz in der Oberliga. Dabei hatte Pascal Weber sein ganz besonderes Erfolgserlebnis, denn der Stürmer erzielte drei der vier Hildener Treffer.

Ein lupenreiner Hattrick war es allerdings nicht, da die Halbzeitpause den Torreigen unterbrach. Für Weber – der mit nunmehr zehn Toren Rang zwei in der Torjägerliste einnimmt – und sein Team war das aber nur zweitrangig. Wichtiger war, mit einem Dreier in die nächste englische Woche der Liga zu gehen.

Dabei war der Start in die Partie keineswegs problemlos. Nach einem Einwurf von Sergio Percoco kam der Ball über Luca Majetic und Isaak Kang zu Weber, der schoss jedoch freistehend am Kasten vorbei (11.). Nils Gatzke, der für den gelb-gesperrten Talha Demir den Spielmacherpart übernahm, setzte sich auf dem rechten Flügel durch und passte in die Mitte zu Kang, doch dessen Schuss verfehlte ebenfalls den Union-Kasten (15.). Und dann verpuffte auch die nächste Weber-Chance (22.).

Wesentlich effektiver agierten die Nettetaler. Nach einem langen Einwurf traf Morten Heffungs zur 1:0-Führung der Gastgeber (29.). Die Hildener drängten auf den schnellen Ausgleich, den Nick Sangl zunächst noch verpasste (30.). Letztlich führte ein weiter Abschlag von Yannik Lenze zum Erfolg. Calli Weber traf mit links zum 1:1 (37.). „Unser Matchplan ist aufgegangen – Union musste nach einer halben Stunde umstellen“, freute sich Tim Schneider über die gelungene Taktik seiner Mannschaft, mit Kontern den Gegner unter Druck zu setzen. „Wir können nicht immer jagen“, erläuterte der Coach des VfB 03 die Zurückhaltung im Pressing und bekannte: „Viele Spieler gehen momentan auf dem Zahnfleisch.“ Da die Union eng und mannorientiert deckte, versuchten die Hildener immer wieder „in die Räume dazwischen“ zu kommen. Allerdings dauerte es bis in die Schlussphase der Begegnung, ehe sich die Hildener ihres Sieges sicher sein konnten.