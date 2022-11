VfB 03 Hilden hält Homberg in Schach Oberliga Niederrhein: Der VfB Hilden siegt gegen den VfB Homberg und erklimmt Rang drei.

Für Stefan Janßen ist Hilden keine Reise wert – zumindest in Sachen Fußball. Das gestand der Trainer des VfB Homberg nach dem Abpfiff einer zumindest in der zweiten Halbzeit sehr abwechslungsreichen Oberliga-Partie: „Bis auf das Aufstiegsjahr habe ich hier immer verloren“, sagte er nach dem Abpfiff verschmitzt lächelnd. Zumindest mit dem Auftritt seiner Mannschaft nach der Pause war der Gäste-Coach jedoch recht zufrieden. „Beide Mannschaften haben uns in der zweiten Halbzeit richtig verwöhnt“, stellte er auch mit Blick auf die Zuschauer fest. Den ersten Durchgang charakterisierte er als „taktisch geprägt mit wenig Torchancen“. Nach dem Seitenwechsel sah er für beide Teams gute Möglichkeiten – und erkannte auch den Unterschiedspieler: „Wenn wir so einen Torjäger wie Pascal Weber hätten, hätten wir auch gewonnen.“

Bei erstmals herbstlich kühlen Temperaturen bekamen die rund 100 Fußball-Fans auf dem Kunstrasen an der Hoffeldstraße in den ersten 45 Minuten kaum gute Strafraumszenen zu sehen. So prüfte Nils Gatzke Hombergs Keeper Philipp Gutkowski mit einem Schuss aus 18 Metern (20.). Für Aufregung auf Hildener Seite sorgte Robin Müller, der eine Gäste-Flanke per Kopf klären wollte und damit seinen eigenen Torhüter in Bedrängnis brachte – letztlich strich der Ball knapp am rechten Pfosten vorbei ins Aus (27.). Eine Hereingabe von Gatzke brachte Pascal Weber nur mit einem „butterweichen“ Kopfball aufs gegnerische Gehäuse, Gutkowski hielt das Leder locker fest (34.). Nicht besser machten es die Homberger – der Schuss von Sakaki Ota ging in die Wolken (37.).