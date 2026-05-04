VfB 03 Hilden gewinnt mit 5:3 in Homberg Oberliga Niederrhein: Kapitän Fabian zur Linden fehlt, Pascal Weber sitzt erst mal draußen – trotzdem liefert der VfB 03 bei den abstiegsgefährdeten Hombergern ein Offensiv-Feuerwerk. von RP / Birgit Sicker · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

VfB bleibt im Aufstiegsrennen – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Das Torspektakel der Top 3 der Oberliga lieferten zweifellos die Fußballer des VfB 03. Die rund 300 Zuschauer im PCC-Stadion bekamen in den 90 Minuten immerhin acht Treffer geboten und am Ende einen Sieger, der die Partie diesmal bis zum Schlusspfiff im Griff hatte. Damit halten die Hildener Tuchfühlung zum Spitzenreiter Ratingen 04/19, der sich beim ETB Essen mit 1:0 durchsetzte. Das reichte allerdings für drei wichtige Punkte und die Verteidigung des Tabellengipfels mit einem Zähler Vorsprung vor dem Zweiten VfB 03, der eben jenem ETB vor einer Woche mit 2:4 unterlag. Die Hildener wiederum konnten den punktgleichen KFC Uerdingen nicht abschütteln. Die Mannschaft von Julian Stöhr hielt Blau-Weiß Dingden am Ende im eigenen Stadion deutlich mit 3:1 in Schach. Damit hat das Titelrennen fünf Spieltage vor dem Saisonende seinen Reiz nicht verloren.

Für Stefan Janßen, der just am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, seinen Job beim VfB Homberg hinwarf, hatte diesmal Tobias Schiek auf der Bank das Sagen. Der 37-Jährige ist normalerweise für die Homberger Reserve verantwortlich. Negative Spuren schien der Trainerwechsel bei den im Abstiegskampf steckenden Gastgebern nicht zu hinterlassen. „Die Jungs wirkten schon beim Warmmachen locker und gelöst, aber auch mit Bock auf das Spiel“, beobachtete Tim Schneider. Der Hildener Chefcoach stellte später nach dem Sieg fest: „Das war heute ein gutes Stück Arbeit.“ Zumal er seine Mannschaft ein weiteres Mal neu aufstellen musste. Für Kapitän Fabian zur Linden, der aufgrund von Oberschenkelproblemen ausfiel, rückte Len Heinson nach seiner zweiwöchigen Verletzungspause (Zerrung) in die Innenverteidigung an die Seite von Phil Zimmermann. Den Part des Linksverteidigers übernahm Simon Metz. Dazu fehlte Pascal Weber in der Anfangsformation. Der erfahrene Angreifer hatte die Trainingseinheiten unter der Woche wegen eines Infekts verpasst und kam erst für die letzte halbe Stunde aufs Feld. Trotz der Rotation war Tim Schneider mit dem Auftritt seines Teams zufrieden. „Alle haben Leidenschaft und Einsatzwillen gezeigt. Das war heute schön anzusehen. Wir haben schöne Tore und sehr gute Vorbereitungen gesehen.“ Dabei hob Schneider Lukas Lier und Mohammed Cissé mit zwei Assists hervor. Nutznießer war unter anderen Etienne Feese, der mit drei Treffern seine Gefährlichkeit im gegnerischen Strafraum unter Beweis stellte.