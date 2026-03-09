VfB 03 Hilden: Fünfter Sieg ist ein Statement im Titelkampf

Bereits im Hinrundenduell zeigte der VfB 03 den Meerbuschern auf dem eigenen Kunstrasen mit einem 5:0-Erfolg die Grenzen auf und fegte den Kontrahenten jetzt auch auswärts mit dem gleichen Ergebnis vom Feld. Wobei Schneider gestand: „Nur der Sieg war das Ziel – und den haben sich die Jungs gut erarbeitet. Von vorne bis hinten war das eine starke Leistung.“ Bereits in der zwölften Minute leiteten die Gäste mit einer schönen Kombination den ersten Treffer ein. Die Flanke von Len Heinson vollendete Luke Kawabe zur 1:0-Führung – erst sein drittes Tor überhaupt im Hildener Oberliga-Team. Überhaupt präsentierte sich der auf Hawaii geborene 23-Jährige in Angriffslaune, denn nur zwei Minuten später jagte er den Ball über die Latte.