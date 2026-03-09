VfB 03 Hilden: Fünfter Sieg ist ein Statement im Titelkampf

VfB 03 Hilden entwickelt sich in der Oberliga zur Mannschaft der Stunde. Mit dem fünften Sieg in Folge – alle im neuen Jahr – festigen die Hildener den zweiten Platz und haben inzwischen nur noch zwei Punkte Rückstand auf Ratingen 04/19. Der Spitzenreiter ließ am Sonntag in Kleve Federn und kam nicht über ein 0:0 beim Vorletzten hinaus.
Da zudem Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen das Derby gegen den neuen Tabellendritten SC St. Tönis mit 1:3 verlor, ist die Stimmung im Lager des VfB 03 prächtig. „Alle haben für uns gespielt – jetzt sind wir ganz nah dran, machen mächtig Dampf“, sagte Tim Schneider. Zugleich erklärte der Chefcoach: „Jetzt wollen wir uns erst einmal über das heutige Ergebnis freuen, ab Dienstag schauen wir dann auf die nächste Partie.“ Bereits am Freitagabend erwarten die Hildener auf der Anlage an der Hoffeldstraße den VfL Jüchen-Garzweiler, der am Sonntag gegen den 1. FC Monheim remis spielte.
Bereits im Hinrundenduell zeigte der VfB 03 den Meerbuschern auf dem eigenen Kunstrasen mit einem 5:0-Erfolg die Grenzen auf und fegte den Kontrahenten jetzt auch auswärts mit dem gleichen Ergebnis vom Feld. Wobei Schneider gestand: „Nur der Sieg war das Ziel – und den haben sich die Jungs gut erarbeitet. Von vorne bis hinten war das eine starke Leistung.“ Bereits in der zwölften Minute leiteten die Gäste mit einer schönen Kombination den ersten Treffer ein. Die Flanke von Len Heinson vollendete Luke Kawabe zur 1:0-Führung – erst sein drittes Tor überhaupt im Hildener Oberliga-Team. Überhaupt präsentierte sich der auf Hawaii geborene 23-Jährige in Angriffslaune, denn nur zwei Minuten später jagte er den Ball über die Latte.
Die nächste VfB 03-Möglichkeit eröffnete sich Pascal Weber, der freistehend seinen Schuss von der Strafraumgrenze verzog (34.). Besser machte es erneut Kawabe, der in zentraler Position aus kurzer Distanz auch zum 2:0 (35.) traf und damit sein Konto auf insgesamt vier Tore erhöhte. Noch vor der Pause setzten die Gäste ein deutliches Zeichen. Mohammed Cissé war im Sechszehner nur durch ein Foul zu stoppen und Nick Sangl verwandelte den Elfmeter souverän zum 3:0 (41.). Spätestens jetzt wähnte Schneider sein Team auf dem richtigen Weg. „Ab der 25. Minute hatten wir Meerbusch im Griff“, konstatierte er später und fuhr fort: „In der Pause war es wichtig, die Spannung hoch zu halten und bloß auf dem Gaspedal zu bleiben.“
Ein Wunsch, dem die Fußballer des VfB 03 mit hohem Engagement Folge leisteten. Kurz nach dem Wiederanpfiff scheiterte Calli Weber an Schlussmann Franz Langhoff (50.). Gleichwohl blieben die Hildener vor allem über die Außenbahnen gefährlich. Dennoch fielen die nächsten Treffer erst in der Schlussphase. Sangl schnürte mit dem 4:0 (74.) einen Doppelpack. Und nach einer Ecke (79.) machte Phil Zimmermann den 5:0-Sieg klar.
In seiner Analyse hob Tim Schneider nach dem Abpfiff aber ganz andere Spieler hervor. „Wichtig sind für uns die Jungs aus der zweiten Reihe, die reinkommen und sich direkt reinhauen. Das sind die richtig wichtigen Leute auch im Training, weil sie die Stammkräfte fordern, weiter gute Leistung zu bringen. Diese Jungs machen am Ende des Tages den Unterschied aus“, unterstrich der Chefcoach des VfB 03 mit Nachdruck den Teamgedanken.