VfB 03 Hilden führt seine Siegesserie gegen den 1. FC Kleve fort

Der VfB Hilden schlägt auch den 1. FC Kleve – Foto: Jens Terhardt

Die Spieler des VfB 03 Hilden setzen ihren Lauf in der Oberliga fort. Im Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Kleve holten sie den vierten Sieg in Folge und untermauerten damit ihre spät entdeckten Ambitionen auf den Regionalliga-Aufstieg. Dabei erwiesen sich die Klever als hart zu knackende Nuss, vermochten aber ihren Widerstand nicht über die gesamten 90 Minuten aufrechtzuerhalten. „Wir wollten es Hilden sehr schwer machen und kompakt stehen. Kompliment an meine Mannschaft – in der ersten Halbzeit haben wir die Spieler gut zugestellt, nutzen aber unsere Chance zur Führung nicht“, konstatierte Umut Akpinar. Damit spielte der Gäste-Trainer auf jene Szene kurz vor der Pause an, als Joel Agbo auf dem Weg in den Strafraum war, aber zu lange mit dem Abschluss zögerte – und die Chance verpuffte.

„Kleve hat es heute die erste Halbzeit richtig gut gemacht“, lobte Tim Schneider in der Pressekonferenz den Gegner, war aber letztlich auch zufrieden mit dem „Geniestreich“ drei Minuten nach dem Wiederanpfiff, als die VfB 03-Spieler Max Wagener im Strafraum frei blockten und Nick Sangl den Eckball flach auf den Mittelfeldakteur spielte. Wagener vollendete aus der Drehung zur 1:0-Führung (48.).

Dagegen verzeichneten die Platzherren schon im ersten Durchgang etliche gute Möglichkeiten. So hatte Pascal Weber nach einem Freistoß zehn Meter vor dem Tor freie Bahn, scheiterte aber an Schlussmann Henning Divis. Die nächste brenzlige Situation klärten die Klever mit einem Kopfball über die Latte (32.), einen Schuss von Maximilian Wagener blockte die Abwehr (38.), den Versuch mit dem Außenrist von Nick Sangl lenkte Keeper Divis zur Ecke.

Es war ein erster Schritt zum ersehnten Erfolg, gleichwohl mussten die Hildener in der Folge weiter hart arbeiten. Der zweite Treffer fiel erst in der Schlussphase der Begegnung. Initiator war der erst kurz zuvor eingewechselte Luke Kawabe mit einem Steilpass auf Len Heinson. Dessen Querpass kam über Lukas Lier, der am langen Pfosten keine Mühe hatte, den Ball zum 2:0 ins Netz zu jagen (78.). Den Schlusspunkt setzte Emmanuel Yeboah. Zunächst beförderte Jiyan Karakis bei seiner Punktspielpremiere im Oberliga-Team die Kugel an die Latte, dann aber setzte Yeboah nach und erhöhte auf 3:0 (90+2). Seinen Treffer feierte der 24-Jährige übermütig mit einem Salto.

Hilden macht zwei Punkte auf Ratingen gut

Es war der Schlusspunkt einer Begegnung, bei der die Zuschauer ungewohnt ruhig blieben und gespannt die Aktionen auf dem Feld verfolgten. Das galt aber diesmal auch für die Ersatzbank der Hildener, wo vornehmlich Tim Schneider lautstarke Kommandos gab. Erst nach dem Schlusspfiff wich die Anspannung der Freude – auch bei den eingefleischten Fans. „Die Ergebnisse heute waren auch gut für uns“, stellte Tim Schneider fest. Denn nicht nur Tabellenführer Ratingen 04/19 ließ im Titelkampf durch das Unentschieden am Freitagabend gegen die SpVg. Schonnebeck Federn. Schlimmer noch erwischte es den KFC Uerdingen, der das Heimspiel gegen den FC Büderich mit 0:1 verlor und dadurch erst einmal auf Rang vier abrutschte. Allerdings hat der Drittliga-Absteiger bei jetzt sieben Punkten Rückstand auf die Oberliga-Spitze noch die Nachholpartie bei den Sportfreunden Baumberg am Mittwoch in petto.

Derweil machten die Hildener zwei Zähler auf 04/19 gut und liegen jetzt auf Rang zwei nur noch vier Punkte hinter den Ratingern. Auch deswegen steigt allmählich das Regionalliga-Fieber bei den Fans des VfB 03. Allerdings sind noch 13 Spieltage zu absolvieren – und jedes Wochenende präsentiert seine ganz eigenen Überraschungen.