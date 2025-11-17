VfB 03 Hilden fügt Holzheim die erste Heimniederlage zu

Holzheimer SG – VfB 03 Hilden 1:2 (0:0). Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe der Sieg des VfB 03 in Holzheim in trockenen Tüchern war. Der Aufsteiger unterstrich vor allem in der ersten Halbzeit seinen Heimnimbus, doch am Ende kassierten die Gastgeber ihre erste Niederlage auf eigenem Platz in dieser Saison. Nicht ohne Stolz bemerkte Tim Schneider: „Das ist ein kompakter Gegner, aber wir waren darauf vorbereitet.“ Allerdings gestand der Hildener Chefcoach mit Blick auf den glücklichen Siegtreffer auch: „Es war unser letzter Angriff. Der Linienrichter hatte schon gefunkt, dass die Zeit vorbei ist, aber wir waren in Überzahl und der Schiri hat den Angriff noch zu Ende spielen lassen.“
Luis Ortmann setzte seinen Gegenspieler unter Druck und eroberte den Ball, der dann bei Mohamed Cissé landete, der ihn weiter zu Nils Gatzke passte. Der Außen gewann sein Laufduell auf der linken Seite und spielte die Kugel quer auf Etienne Feese, der im Fünf-Meter-Raum entschlossen zum 3:2 (90+2) traf. Danach fanden sich die VfB 03-Fußballer in einer Jubeltraube wieder, während die Holzheimer enttäuscht vom Platz schlichen, als ihnen das sichere scheinende Remis noch aus den Händen glitt.
Nach dem Wiederanpfiff häuften sich die guten Strafraumszenen, doch Pascal Weber (53,) und Luke Kawabe (62.) blieben ohne Ertrag. Besser erging es dann Maximilian Wagener, dessen haltbarer Distanzschuss zur 1:0-Führung (66.) im Netz landete. Doch kurz danach bekamen die Hildener den Ball nicht aus dem eigenen Strafraum und Joele Daniele glich zum 1:1 (77.) aus. Gleichwohl konnten sich die Gäste am Ende über drei Punkte freuen, weil Etienne Feese die wirklich allerletzte Chance vergoldete.
VfB 03 Hilden: Lenze – Sangl, Zimmermann (46. Prokshi), zur Linden, Bachmann, Gatzke, Wagener, Lier (85. Ortmann), Rodrigues Figueiredo, Kawabe (65. Feese), Weber (55. Cisse)