Der VfB 03 Hilden hat in Holzheim gewonnen. – Foto: Hubert Wilschrey

VfB 03 Hilden fügt Holzheim die erste Heimniederlage zu Oberliga Niederrhein: Trainer Tim Schneider war stolz auf sein Team des VfB 03 Hilden, das die Holzheimer SG 2:1 besiegte.

Holzheimer SG – VfB 03 Hilden 1:2 (0:0). Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe der Sieg des VfB 03 in Holzheim in trockenen Tüchern war. Der Aufsteiger unterstrich vor allem in der ersten Halbzeit seinen Heimnimbus, doch am Ende kassierten die Gastgeber ihre erste Niederlage auf eigenem Platz in dieser Saison. Nicht ohne Stolz bemerkte Tim Schneider: „Das ist ein kompakter Gegner, aber wir waren darauf vorbereitet.“ Allerdings gestand der Hildener Chefcoach mit Blick auf den glücklichen Siegtreffer auch: „Es war unser letzter Angriff. Der Linienrichter hatte schon gefunkt, dass die Zeit vorbei ist, aber wir waren in Überzahl und der Schiri hat den Angriff noch zu Ende spielen lassen.“

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr Holzheimer SG Holzheim VfB 03 Hilden VfB Hilden 1 2 Luis Ortmann setzte seinen Gegenspieler unter Druck und eroberte den Ball, der dann bei Mohamed Cissé landete, der ihn weiter zu Nils Gatzke passte. Der Außen gewann sein Laufduell auf der linken Seite und spielte die Kugel quer auf Etienne Feese, der im Fünf-Meter-Raum entschlossen zum 3:2 (90+2) traf. Danach fanden sich die VfB 03-Fußballer in einer Jubeltraube wieder, während die Holzheimer enttäuscht vom Platz schlichen, als ihnen das sichere scheinende Remis noch aus den Händen glitt.

Hilden schon vor der Pause stark Dabei fand das Schneider-Team schon in der ersten Halbzeit gut in die Begegnung, machte aber zu wenig aus seinen Torchancen. So klatschte nach einer präzisen Ecke von Nick Sangl der Kopfball von Fabian zur Linden an die Latte (20.). Zehn Minuten später verpasste Sangl die wohl größte Chance der ersten Hälfte, als er aus kurzer Distanz an SG-Torhüter Johannes Kultscher scheiterte. Kurz vor der Pause spielten die Hildener dann noch einen guten Konter nicht konsequent zu Ende. Zwischendrin verzeichneten auch die Platzherren einige Möglichkeiten, die sie aber ebenfalls nicht zu nutzen wussten. Führung in der 66. Minute