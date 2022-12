VfB 03 Hilden feiert den ersten Bundesliga-Sieg Die Hildener A-Junioren führen bereits zur Pause deutlich mit 3:0 gegen den Drittletzten Bonner SC.

Weil die Stadt Hilden den Naturrasen am Bandsbusch gesperrt hatte, übernahmen die Gastgeber auf dem Kunstrasen durch hohes Pressing und strukturiertes Vordringen in oder an den gegnerischen Strafraum von Beginn an die Initiative. Bereits in der 5. Minute scheiterte Baha Arslanboga nach einer Rechtsflanke von Venhar Ismailji per Volleyabnahme an SC-Keeper Hövel.

Nach weiteren hochkarätigen Einschussmöglichkeiten fand der überragende Calvin Mockschan nach einer Hereingabe von VfB-Kapitän Azad Sari ebenfalls im Bonner Keeper seinen Meister, doch Ismailji schob das Spielgerät zum überfälligen 1:0 (13.) ein. In der bisweilen hitzigen und intensiven Partie erzielte Chris-Leon Kayser nach einer Rechtsflanke von Mockschan das 2:0 für die enorm druckvollen Hausherren (36.), ehe Mockschan nach einer missglückten Abwehr von der Strafraumgrenze zum 3:0 (45.+7) per Direktabnahme traf.

Unmittelbar nach der Pause war der VfB 03 bei frostigen Graden um den Gefrierpunkt sofort wieder auf Betriebstemperatur und markierte vom Anstoßpunkt das 4:0 – der weite Flugball erreichte den durchgestarteten Arsanbogla, der flach ins linke untere Eck einschoss (46.). In der 52. Minute nutzte Tomson eine Unaufmersamkeit in der VfB-Abwehr zum 4:1, ehe SC-Akteur Lichter nach einer Tätlichkeit vom sicher leitenden Schiedsrichter Jonas Fischbach die rote Karte sah (53.). In der Folgezeit gingen die VfBer zu fahrlässig mit ihren Chancen um, sodass die Gäste nach einer Ecke durch Gültekin zum 4:2 (81.) kamen. Fünf Minuten zuvor parierte der zuverlässige VfB-Keeper Leon Feher reflexartig gegen den freigespielten Lee (75.).