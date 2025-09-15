VfB 03 Hilden fegt TSV Meerbusch mit 5:0 vom Platz

VfB 03 Hilden – TSV Meerbusch 5:0 (3:0). Der Saisonstart war für die Fußballer des VfB 03 durchwachsen, doch jetzt haben sie plötzlich einen Lauf. Auf eigenem Platz schlossen die Hildener am Sonntag ihre englische Woche mit zwei Meisterschaftsspielen und einem Pokalduell erfolgreich ab.

Und wussten dabei auch noch zu glänzen, denn sie fegten den TSV Meerbusch regelrecht vom Platz. Eine wirkliche Erklärung hat Tim Schneider für diese Leistungsexplosion nicht parat, auch deshalb betont der Chefcoach des VfB 03: „Man sollte diese Siege nicht als normal hinnehmen und muss sie auch mal entsprechend feiern.“

Im Rückblick stellt Schneider fest: „Die Ergebnisse haben nicht gestimmt, deshalb haben wir an ein paar Stellschrauben gedreht. Dadurch hat die Mannschaft es vielleicht selbst begriffen und sich am eigenen Haar aus dem Tief gezogen.“ Dreh- und Angelpunkt in der Analyse bleibt das Thema Leidenschaft. „Mentalität kann man als Trainer nicht verordnen – das zündet sich von innen heraus. Und dazu haben alle beigetragen, von jung bis alt“, erklärt Schneider und gesteht: „Gerade fühlt es sich richtig gut an.“

Für die heimischen Fans fühlte sich das Geschehen auf der Anlage an der Hoffeldstraße bereits nach zehn Minuten sehr gut an, denn da führten die Hildener bereits mit 2:0. Mit einer Freistoßflanke leitete Maximilian Wagener den ersten Treffer ein. Als TSV-Torhüter Franz Langhoff den Ball fallen ließ, nutzte Nick Sangl die Chance, um Pascal Weber in Szene zu setzen – und der Stürmer köpfte zum 1:0 (8.) ein. 60 Sekunden später zappelte der Ball erneut im Meerbuscher Netz. Nach einem schnellen Einwurf von Sangl passte Weber von der rechten Seite in die Mitte auf Mohamed Cissé, der auf 2:0 (9.) erhöhte. „Toll, wie Mo es noch geschafft hat, am langen Pfosten an den Ball zu kommen“, lobte Schneider den Einsatz des Angreifers.

Hilden auf der Siegerstraße

Noch vor der Pause stellten die Hildener die Weichen endgültig auf Sieg. Einen Eckball von Sangl legte Fabio Bachmann quer auf den einlaufenden Roman Wakily, der das 3:0 (35.) markierte und damit den bis dahin geschmeidigen Auftritt der Gastgeber krönte. Dabei musste Tim Schneider vor dem Anpfiff die geplante Startformation noch einmal verändern, da sich Nils Gatzke am Sonntagmorgen krank abmeldete. Seinen Part auf der Außenbahn übernahm Roman Wakily. Die Doppel-Sechs bildeten diesmal Max Wagener und Fabian zur Linden, der damit nach seiner Auszeit erstmals wieder in der Anfangself stand. Eine Reihe davor agierten Calli Weber und Lukas Lier, während Cissé als Sturmspitze spielte.

Die einzige gute Chance der Meerbuscher in der ersten Halbzeit verzeichnete Fancisco San Jose, der bei einem Konter freie Bahn hatte. letztlich aber an VfB-Keeper Yannic Lenze scheiterte (38.). Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste durch Dion Gutaj zu zwei weiteren Möglichkeiten, doch beide Male war Lenze auf dem Posten (51.). Danach bestimmten erneut die Hildener die Begegnung, profitierten letztlich auch von zwei Elfmeterentscheidungen des Unparteiischen Thibaut Scheer. Ein TSV-Verteidiger vermochte Roman Wakily im Strafraum nur durch ein Foul zu bremsen – Nick Sangl verwerte den Strafstoß souverän zum 4:0 (57.). Und in der Schlussphase der Begegnung kam dann auch noch Len Heinson nach einem regelwidrigen Einsteigen seines Gegenspielers zu Fall. Diesmal schnappte sich Mohamed Cissé das Leder und erhöhte noch auf 5:0 (88.).

Der Einsatz von Len Heinson kam übrigens auch für Tim Schneider etwas überraschend, denn der hatte sich Anfang des Jahres aus beruflichen Gründen verabschiedet. „Len hat in Kleve schon zugeschaut und dann unter der Woche beim Training mitgemacht – ich dachte, um sich fit zu halten. Dann habe ich erfahren, dass er uns vorerst wieder zur Verfügung steht“, so der Cheftrainer.