VfB 03 Hilden fegt 1. FC Kleve vom Naturrasen Mit dem 7:0-Erfolg tanken die Hildener Fußballer mächtig Selbstvertrauen vor dem Oberliga-Derby am Freitag beim 1. FC Monheim. Zudem freut sich Chefcoach Tim Schneider über einen wieder besser gefüllten Kader.

1. FC Kleve – VfB 03 Hilden 0:7 (0:4). Der Wunsch von Tim Schneider ging in Erfüllung: Nach dem überraschenden Kantersieg in Kleve freute sich der Chefcoach des VfB 03 auf die Heimfahrt – trotz der mehr als 100 Kilometer langen Strecke, die vor ihm und seinem Co-Trainer Henry Schmidt lag. „Heute haben die Jungs das umgesetzt, was wir unter der Woche besprochen und einstudiert haben“, lobte Schneider den disziplinierten Auftritt seiner Mannschaft – und das ungeachtet der widrigen Umstände.

Kurz danach setzte Rückkehrer Maximilian Wagener auf halblinker Position Talha Demir in Szene, doch dessen Abschluss war zu schwach (10.). Und dann stand erneut Lenze im Blickpunkt, doch der VfB-Keeper entschärfte auch die zweite Klever Möglichkeit, die aus einem Fehler der Hildener im Mittelfeld entstand (11.). Nach einer Hereingabe von Len Heinson scheiterte Weber an FC-Keeper Ahmet Taner (16.), der auch einen Demir-Freistoß parierte (19.). Besser lief es nach einem Zuspiel von Weber auf Demir. Dessen Schuss von der Strafraumgrenze ließ Taner nur abklatschen. Den Abpraller nahm Bühring auf und erhöhte auf 2:0 (24.).

In der Folge lief es für die Hildener wie am Schnürchen. Nach einer Kopfball-Vorlage von Weber war Demir mit einem Heber über den Torhüter zum 3:0 erfolgreich (26.). Noch vor der Pause traf Luca Majetic per Kopf zum 4:0 (41.). Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff legte Weber das 5:0 nach, als er einen Diagonalpass von Nick Sangl übers halbe Feld technisch stark annahm und den Ball aus der Drehung im Kasten unterbrachte. Maximilian Wagener krönte sein Comeback in der Startformation mit dem Treffer zum 6:0 (55.). Und das i-Tüpfelchen auf einen beeindruckenden Hildener Auftritt setzte der für Wagener eingewechselte Nils Gatzke mit dem 7:0. „Am Ende haben wir den Ball laufen lassen“, konstatierte Tim Schneider.