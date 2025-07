VfB 03 Hilden: „Es muss im Portemonnaie passen“

Aktuell zählt Molina im Oberliga-Kader vier Abgänge, mit dem erfahrenen Len Heinson, der sich nach mehreren Spielzeiten im VfB 03-Trikot bereits im Februar aus beruflichen Gründen verabschiedete, um sich auf seine praktische Ausbildung als Medizimer auch im Ausland zu konzentrieren, sind es gar fünf. Dabei trauert der Sportliche Leiter vor allem Peter Schmetz nach. Der 35-Jährige beendete seine aktive Karriere. „Vor ihm habe ich eine sehr hohe Achtung, weil er von den älteren einer ist, der den jungen sehr viel mitgegeben hat“, lobt Molina insbesondere die Führungsqualitäten des Innenverteidigers, der in der Rückrunde der abgelaufenen Saison immer öfter nicht in der Startelf auftauchte, aber, so Molina, „super Anweisungen von der Bank gegeben hat. Auch in der Kabine hat er den jungen Spielern sehr viele Hinweise gegeben. Er hat das ernst gemeint und sich zurückgenommen."

Auch der Abschied von Leon Feher tut weh. „Ein super Torwart – er wird seinen Weg machen“, betont Molina und ergänzt: „Wir hätten ihn gerne behalten, aber er wollte unter den Bedingungen nicht unterschreiben und war nicht bereit, sich längerfristig zu binden.“ Für den Wechsel des 21-jährigen Torhüters zum Liga-Rivalen 1. FC Monheim zeigt der Sportliche Leiter des VfB 03 durchaus Verständnis: „Das ist ein junger Kerl und sehr ambitioniert.“ Zumal der 1,98-Meter-Mann angesichts der internen Konkurrenz wohl nicht genügend Spielzeit bekommen hätte. Denn die Nummer eins im Kasten des VfB 03 bleibt Yannic Lenze. Was gab den Ausschlag? „Er ist auch noch sehr jung, war aber bereit, sich für drei Jahre zu binden“, erklärt Molina. Lenze, der nach seinem Wechsel 2020 aus der U 19-Bundesliga von Schalke 04 nach Hilden zunächst noch mit einem Sprung in höhere Klassen liebäugelte, geht beim VfB 03 inzwischen in seine fünfte Saison. Dabei kann Chefcoach Tim Schneider in dieser Saison auf vier Keeper bauen, denn neben Ersatzmann Bastian Sube sollen auch die Torleute aus dem Landesliga-Kader in der Erstvertretung rollieren.

Bei der Planung des Defensivpersonals sah sich Toni Molina in einer schwierigen Situation. Grund war die noch ungewisse Zukunftsplanung von Simon Metz, der zuletzt zu den Stabilisatoren im Landesliga-Team zählte, aber zuletzt auch noch in der Oberliga-Mannschaft zum Einsatz kam. Inzwischen steht fest, dass der 28-jährige Physiker dem Verein erhalten bleibt. Auf der Außenposition, aber auch in der Abwehrzentrale fühlt sich Roman Wakily zu Hause, der vom FC Büderich kommt.

Mo Cissé kommt vom ETB

In der Offensive agiert dagegen Mohamed Cissé, der seine fußballerische Ausbildung beim MSV Duisburg erhielt. Der 27-Jährige kommt vom Oberliga-Kontrahenten ETB SW Essen und kann mit der Erfahrung von insgesamt 118 Oberliga-Begegnungen punkten. Für den ETB lief der Stürmer seit 2020 auf, wusste aber vor allem in der Saison 2023/24 zu überzeugen,als er in 32 Oberliga-Partien, neun Treffer und eine Torvorlage in seiner persönlichen Statistik notierte. „Ihn kenne ich seit zehn Jahren, wollte ihn als Jugendlichen schon zur Fortuna holen“, wirft Toni Molina ein.

Auch Emmanuel Yeboah spielte zuletzt für einen Liga-Rivalen, wechselte allerdings erst in der Winterpause zum FC Kray. Die Stationen zuvor: Mülheimer FC, SpVg. Schonnebeck und Elmsbütteler SV. Der 23-Jährige, der beim BV 04 Düsseldorf und der TuRU 80 mit dem Fußball begann, zählt 25 Oberliga-Partien aus den letzten drei Spielzeiten. Derart hoch ist Ercan Akhan (23) nicht angesiedelt. Der Innenverteidiger trug zuletzt das Trikot des Landesligisten FSV Vohwinkel, kam zuvor beim TVD Velbert aber auch schon auf neun Einsätze in der Oberliga.

Weil sich aufgrund der veränderten finanziellen Voraussetzungen und der daraus resultierenden Spielerflucht die Landesliga-Mannschaft gänzlich neu aufstellte, bauen die VfB 03-Verantwortlichen im Oberliga-Team nun auf einen Kader mit 20 oder 21 Feldspielern. „Wenn die Spieler verbindlich in ihren Zusagen bleiben“, schränkt Molina ein und berichtet: „Wir mussten Spieler finden, die ins Portemonnaie und auch menschlich passen sowie von der Position verschieden einsetzbar sind.“ Vor allem im Angriff ist der Verein dabei so gut wie lange nicht aufgestellt, denn neben Cissé und Yeboah gibt es auch noch Pascal Weber. Der 35-Jährige teilte sich in der vergangenen Saison mit Daiki Kamp vom SC St. Tönis Rang drei in der Torjägerliste – beide kamen auf 19 Treffer. Und dann brennt noch Dominick Wasilewski (22) auf Einsatzzeiten. Der Stoßstürmer wechselte in der Winterpause vom TuS Bövinghausen aus der Oberliga Westfalen nach Hilden.