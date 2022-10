VfB 03 Hilden erwartet St. Tönis zum Oberliga-Duell In der zweiten Begegnung der englischen Woche wollen die Hildener Fußballer heute Abend ihren Heimvorteil nutzen.

Erst besiegte das Team von Alexander Thamm den Regionalliga-Absteiger VfB Homberg auf dessen Anlage mit 2:0 und legte dann am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen den bisherigen Spitzenreiter ETB SW Essen einen 2:1-Erfolg nach. Für die Mannschaft von Damian Apfeld war es eine bittere Niederlage, führten sie doch mit 1:0, ehe St. Tönis innerhalb von acht Minuten mit zwei Toren die Wende schaffte. Während die Essener vom Gipfel stürzten und dort vorerst der SSVg Velbert den Vortritt lassen mussten, festigte St. Tönis mit nunmehr 18 Punkten den achten Platz. Der VfB 03 hat zwar sechs Zähler mehr auf dem Konto, aber auch schon eine Partie mehr absolviert.

Die Fans können also mit einer interessanten Begegnung rechnen. Tim Schneider freut sich zunächst einmal über den Heimvorteil. „Unter der Woche ist das schon eine ordentliche Strecke“, verweist der Chefcoach des VfB 03 auf die weite Anfahrt, die seinem Team diesmal erspart bleibt. Zugleich warnt der 40-Jährige, den Gegner zu unterschätzen: „Sie hatten schon das ein oder andere Überraschungsergebnis.“ Schneider blickt dabei auf die ersten Wochen der Saison zurück. So feierte St. Tönis Siege über Schonnebeck und Nettetal, punktete zudem gegen die Sportfreunde Baumberg und den KFC Uerdingen. „Ein unangenehmer Gegner. Wir wissen, was sie können. An einem guten Tag bereiten sie Top-Teams Probleme“, konstatiert Schneider und hebt mit Abwehrmann Ioannis Alexiou (37), der 2013 mit dem KFC Uerdingen in die Regionalliga aufstieg, und dem regionalliga-erfahrenen Mittelfeldakteur Konstantin Möllering (32) – zuletzt SV Straelen, zuvor unter anderem SF Siegen und Preußen Münster – zwei wichtige Stützen im Team des St. Tönis hervor.