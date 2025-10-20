VfB 03 Hilden erlebt Rückschlag in Büderich

FC Büderich – VfB 03 Hilden 4:2 (2:0). Den Abschluss ihrer englischen Woche hatten sich die Fußballer des VfB 03 ganz anders vorgestellt. Denn die Hildener wollten den Flow aus dem Pokaltriumph in Ratingen zu einem weiteren Sieg in der Meisterschaft nutzen. Doch das Unterfangen stand unter einem schlechten Stern.
Dabei erwischten die Gäste gar keinen so schlechten Start in die Begegnung. Zwar stand Yannic Lenze nach fünf Minuten bereits im Mittelpunkt, als er den Schuss des im Strafraum vollkommen freistehenden Giovanni Nkowa noch abwehrte. Kurz danach eröffnete sich Pascal Weber jedoch die erste Möglichkeit der Hildener, aber der Ball strich über den gegnerischen Kasten (10.). Dann dribbelte sich Mohamed Cissé vielversprechend in den Sechszehner, doch diesmal war FCB-Schlussmann Justin Möllering auf dem Posten (15.). Nur eine Minute später wehrte auf der anderen Seite Keeper Lenze einen Versuch der Gastgeber ab.
In der nächsten Szene standen wiederum die Hildener im Fokus. Nach einer guten Kombination kam Cissé aber erneut nicht zum erfolgreichen Abschluss (18.). In der eigenen Abwehr bügelte Lenze einen Fehler von Fabian zur Linden aus (25.), zwei Minuten später aber war der VfB-Torhüter machtlos, als Giovanni Nkowa den FCB mit 1:0 (27.) in Führung brachte). Kurz danach traf Venhar Ismailji zum 2:0 (29.). Zumindest Len Heinson zeigte in der Folge aus Sicht von Tim Schneider die richtige Reaktion. Der Linksfuß verkürzte nach einem Sturmlauf über die Außenbahn auf 1:2 (42.).
Nach dem Seitenwechsel haderten die Hildener zunehmend mit den Entscheidungen des Unparteiischen, schafften es aber auch nicht mehr, wirklich gute Chancen zu kreieren. Statt dessen legten die Büdericher durch Kaies Alaisame (54.) das 3:1 nach. Nur ab und an flackerte beim VfB 03 noch etwas Gegenwehr auf. Nach Vorarbeit von Lukas Lier verpasste Pascal Weber die Gelegenheit, auf 2:3 zu verkürzen. Und auch die Vorarbeit von Mohamed Cissé vermochte er nicht in Zählbares umzusetzen. Als Daud Gergery auf 4:1 (67.) erhöhte, war die Begegnung endgültig gelaufen. Danach verließ Pascal Weber ebenso wie der erkältete Len Heinson entkräftet den Rasen. Der späte Treffer von Luis Ortmann zum 4:2-Endstand bedeutete für die Hildener nur noch Ergebniskosmetik.
„An diesem Spieltag ging es in der Liga ja kreuz und quer. Wir werden uns jetzt auf unseren einstelligen Tabellenplatz fokussieren. In den letzten Wochen hatten wir immer wieder gute Phase und Spiele, die nicht so gut waren“, sagte Tim Schneider und machte damit irgendwie gute Miene zu einem Sonntagnachmittag, den sein Team schnellstens abhaken sollte.