Büderich gewinnt auch ohne Weggen. – Foto: Jens Terhardt

VfB 03 Hilden erlebt Rückschlag in Büderich Die Hildener Oberliga-Fußballer verpassen den dritten Sieg in Folge. Bereits nach der ersten Halbzeit liegt das Team von Sebastian Siebenbach mit 2:0 vorne – und die Gäste können nicht mehr wirklich gegenhalten. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein VfB Hilden FC Büderich

FC Büderich – VfB 03 Hilden 4:2 (2:0). Den Abschluss ihrer englischen Woche hatten sich die Fußballer des VfB 03 ganz anders vorgestellt. Denn die Hildener wollten den Flow aus dem Pokaltriumph in Ratingen zu einem weiteren Sieg in der Meisterschaft nutzen. Doch das Unterfangen stand unter einem schlechten Stern.

Gestern, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich VfB 03 Hilden VfB Hilden 4 2 Abpfiff Auch weil Maximilian Wagener kurzfristig krankheitsbedingt ausfiel. Dafür rückte Guiseppe Rodrigues Figueiredo in die Startformation und übernahm mit Lukas Lier den Sechser-Part. Als zweiten Grund machten die Hildener die Leistung des Schiedsrichtergespanns aus, allerdings bekannte Chefcoach Tim Schneider nach dem Schlusspfiff: „Der Sieg der Büdericher ist verdient.“ Dabei erwischten die Gäste gar keinen so schlechten Start in die Begegnung. Zwar stand Yannic Lenze nach fünf Minuten bereits im Mittelpunkt, als er den Schuss des im Strafraum vollkommen freistehenden Giovanni Nkowa noch abwehrte. Kurz danach eröffnete sich Pascal Weber jedoch die erste Möglichkeit der Hildener, aber der Ball strich über den gegnerischen Kasten (10.). Dann dribbelte sich Mohamed Cissé vielversprechend in den Sechszehner, doch diesmal war FCB-Schlussmann Justin Möllering auf dem Posten (15.). Nur eine Minute später wehrte auf der anderen Seite Keeper Lenze einen Versuch der Gastgeber ab.

Hilden mit Schiri-Entscheidungen unzufrieden In der nächsten Szene standen wiederum die Hildener im Fokus. Nach einer guten Kombination kam Cissé aber erneut nicht zum erfolgreichen Abschluss (18.). In der eigenen Abwehr bügelte Lenze einen Fehler von Fabian zur Linden aus (25.), zwei Minuten später aber war der VfB-Torhüter machtlos, als Giovanni Nkowa den FCB mit 1:0 (27.) in Führung brachte). Kurz danach traf Venhar Ismailji zum 2:0 (29.). Zumindest Len Heinson zeigte in der Folge aus Sicht von Tim Schneider die richtige Reaktion. Der Linksfuß verkürzte nach einem Sturmlauf über die Außenbahn auf 1:2 (42.).