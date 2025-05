VfB 03 Hilden dreht nach der Pause auf

SV Biemenhorst – VfB 03 Hilden 1:4 (0:0). Die Fußballer des VfB Hilden erfüllten ihre Pflichtaufgabe in Biemenhorst letztlich mit Bravour. In der ersten Halbzeit taten sich die Hildener noch schwer mit dem Toreschießen, später fielen die Treffer aber wie reife Früchte.

Während die Verteidigung also gut stand, musste der Hildener Angriff erst einmal ins Rollen kommen. Die erste Chance eröffnete sich dem VfB 03 nach einer Flanke von Calvin Mockschan. Der Ball kam zu Pascal Weber, doch ein Biemenhorster Verteidiger klärte zur Ecke (10.). Fünf Minuten später scheiterte Weber an Keeper Rene Konst. Dominik Rodrigues Figueiredo setzte Calvin Mockschan in Szene, der aber die gute Möglichkeit von halblinks vergab (25.).

Tim Schneider hatte seine Mannschaft schon vor dem Anpfiff auf ein hartes Tagwerk eingeschworen, letztlich bestätigten sich die Warnungen des VfB 03-Trainers. Zwar besaß seine Mannschaft von Beginn an mehr Ballbesitz, wusste diese Überlegenheit aber nicht in Zählbares umzumünzen. Dabei stellten die Hildener in der Abwehr, auch wegen des verletzungsbedingten Ausfalls von Gabiel Imoijeza, auf eine Dreier-Kette mit Nick Sangl, Philipp Zimmermannund Fabian zur Linden um. Zwischendrin wechselten sie aber auch auf eine Vierer-Formation, in der Nils Gatzke den linken Außenpart übernahm. „Mittlerweile ist er das schon gewohnt. Er hat es schon gegen St. Tönis überragend gemacht. Auch auf dieser Position kann er seine Offensivqualitäten ausspielen, weil er ein gutes Tempo hat“, lobt Schneider.

In der ersten halben Stunde dominierten die Hildener die Partie, dann aber fuhr ihnen plötzlich der Schreck in die Glieder. Ein SVB-Spieler kam unbedrängt am Elfmeterpunkt zum Abschluss, schoss aber nur VfB-Schlussmann Yannic Lenze an – offenbar war er selbst zu überrascht von dieser guten Möglichkeit (30.). Letztlich ging es torlos in die Pause.

Gleich nach dem Wiederanpfiff konnte sich Lenze ein weiteres Mal auszeichnen, als er bei einem Freistoß der Gastgeber auf dem Posten war. Auf der anderen Seite stand Pascal Weber nach einer Ecke goldrichtig und traf zur längst verdienten 1:0-Führung (50.). Mit einem langen Pass aus der eigenen Hälfte leitete Nick Sangl den nächsten Hildener Treffer ein – erneut Weber vollendete zum 2:0 (58.) und erhöhte seine Saisonausbeute damit auf 18 Tore.

Hilden legt nach

In der nächsten halben Stunde ließen die Gäste in ihren Offensivbemühungen keineswegs nach, mussten dabei allerdings den Ausfall von Fabian zur Linden verkraften. Der Kapitän bekam im Zweikampf einen Fuß ins Gesicht, trug eine dicke Schwellung am Auge davon und ging folgerichtig vom Feld (60.). Seinen Part in der Innenverteidigung übernahm Fabio Bachmann. Fast zeitgleich wechselte Schneider zudem Shuto Utsugi aus der Reserve für Dominik Rodrigues Figueiredo ein (62.). Der Japaner feierte damit sein Oberliga-Debüt.

Allen Widrigkeiten zum Trotz stellte Mockschan wenig später auf 3:0 (67.). In der Schlussphase bejubelten die Biemenhorster aber noch den Ehrentreffer. Iker Prudencio nutzte einen von Fabion Bachmann verschuldeten Elfmeter, um auf 1:3 (84.) zu verkürzen. „Fabio ist dem Stürmer von hinten in die Haken gelaufen“, kommentierte Schneider das Lehrgeld, das der Hildener Innenverteidiger in dieser Situation zahlte. In der Nachspielzeit vergaben die Platzherren eine weitere gute Chance (90+1). Besser machte es Mockschan, der auf 4:1 erhöhte und damit ebenfalls einen Doppelpack schnürte (90+3).