VfB 03 Hilden dreht 0:2-Rückstand und springt auf Platz zwei

Denn die Fußballer des VfB 03 gerieten schnell ins Hintertreffen. Dem 0:1 der Gäste ging ein Freistoß von Kevin Juch voraus, den Keeper Yannic Lenze nur zur Seite abklatschen konnte – und David Hulshorst staubte zur Dingdener Führung ab. Tim Schneider bemängelte später fehlende Handlungsschnelligkeit. „Der Innenverteidiger muss schneller reagieren als der Stürmer“, erklärte der Hildener Trainer. Ähnlich stufte er den Vorlauf zum zweiten Treffer des Gegners ein, als erneut Hulshorst die Vorarbeit von Lukas Valler nutzte und unbedrängt von der linken Seite den Ball mit einem diagonalen Heber ins rechte obere Eck beförderte (29.). „Da sind wir im Pressing zu spät gekommen“, befand Schneider kurz und bündig. Wie blank die Nerven zu diesem Zeitpunkt lagen oder wie groß vielleicht auch der Frust war, zeigte sich beispielhaft an den Wortgefechten, die Torwarttrainer Björn Scheffels an der Seitenlinie führte.

„Das war unglücklich in der Kommunikation.“