VfB 03 Hilden dreht 0:2-Rückstand und springt auf Platz zwei

In der ersten halben Stunde der Oberliga-Partie war die Stimmung bei den meisten der rund 100 Zuschauer auf der Anlage an der Hoffeldstraße noch arg getrübt.
Denn die Fußballer des VfB 03 gerieten schnell ins Hintertreffen. Dem 0:1 der Gäste ging ein Freistoß von Kevin Juch voraus, den Keeper Yannic Lenze nur zur Seite abklatschen konnte – und David Hulshorst staubte zur Dingdener Führung ab. Tim Schneider bemängelte später fehlende Handlungsschnelligkeit. „Der Innenverteidiger muss schneller reagieren als der Stürmer“, erklärte der Hildener Trainer. Ähnlich stufte er den Vorlauf zum zweiten Treffer des Gegners ein, als erneut Hulshorst die Vorarbeit von Lukas Valler nutzte und unbedrängt von der linken Seite den Ball mit einem diagonalen Heber ins rechte obere Eck beförderte (29.). „Da sind wir im Pressing zu spät gekommen“, befand Schneider kurz und bündig. Wie blank die Nerven zu diesem Zeitpunkt lagen oder wie groß vielleicht auch der Frust war, zeigte sich beispielhaft an den Wortgefechten, die Torwarttrainer Björn Scheffels an der Seitenlinie führte.
Immerhin hellten sich die Mienen von VfB 03-Verantwortlichen und Fans wenig später auf. Dabei bedurfte es eines aus Dingdener Sicht umstrittenen Elfmeters, um wieder Anschluss zu finden. Schiedsrichterin Christina Junkers erkannte auf Foul an Fabian zur Linden im Gäste-Strafraum. Der etatmäßige Schütze Nick Sangl ließ sich die Chance nicht entgehen und verwertete den Strafstoß zum 1:2 (35.). BW-Coach Sebastian Amendt erklärte später: „Der Elfmeter hat bei uns ein paar Fragezeichen hinterlassen.“ Und fügte dann mit Blick auf das Schiedsrichtergespann hinzu: „Das war unglücklich in der Kommunikation.“
Nach dem Wiederanpfiff hatten die Hildener allerdings Glück, als Noah Michaels nach einem Steilpass von Kevin Juch am Sechszehner frei zum Schuss kam, der Ball aber an den rechten Pfosten klatschte (47.). Vielleicht war es der entscheidende Aufwecker für den VfB 03, der nun seine Offensivbemühungen verstärkte. In einem Dauergewühl vor dem Gehäuse der Dingdener behielt letztlich Phil Zimmermann den Überblick und schob das Leder zum 2:2-Ausgleich über die Linie (64.). Die Platzherren blieben am Drücker und belohnten sich nur drei Minuten später mit dem Führungstreffer. Diesmal war Etienne Feese am kurzen Pfosten zur Stelle und beförderte den Ball zum 3:2 (67.) ins Netz. „Ich bin nicht ganz so zufrieden“, gestand BW-Coach Sebastian Amendt nach dem Schlusspfiff. „Es war klar, dass wir auf einen starken Gegner treffen und wir haben gut darauf reagiert. Unsere beste Phase hatten wir in den ersten 15 Minuten nach der Pause, ehe wir durch einen Doppelschlag ins Hintertreffen geraten.“
In der Schlussphase hielten die Hildener die Konzentration hoch, denn die Erinnerung an das Hinrundenduell war in den Köpfen eingebrannt. Seinerzeit egalisierten die Dingdener in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 3:3. Jetzt versuchte der VfB 03 mit allen Mitteln, einen Gegenschlag zu verhindern. Das musste auch Schiedsrichterin Christina Junkers erkennen, die bei einem Getümmel im Mittelfeld plötzlich zu Boden ging, getroffen von Pascal Weber. Die Phyiotherapeutinnen beider Teams rannten auf den Kunstrasen, um Erste Hilfe zu leisten. Nach einer kurzen Behandlungspause war Junkers aber wieder obenauf – und setzte die Partie mit einem Lächeln fort.
Spätestens nach dem Abpfiff waren auch die Anhänger des VfB 03 bestens gelaunt, denn durch den Sieg kletterte ihre Mannschaft auf den zweiten Platz, steht vier Punkte hinter Spitzenreiter Ratingen 04/19. Der Traum vom Titelkampf und der Regionalliga – plötzlich lebt er wieder.
