VfB 03 Hilden braucht jetzt beim VfB Homberg einen Sieg

VfB Homberg – VfB 03 Hilden. Nach der vermeidbaren Niederlage gegen den ETB Essen müssen sich die Fußballer des VfB 03 erst einmal wieder sortieren. „Klar waren wir enttäuscht, aber mehr über die Erkenntnis, dass wir immer ein bisschen am Limit spielen“, sagt Tim Schneider. Der Chefcoach analysiert: „Es muss bei uns vieles zusammenkommen, damit es größtmöglichen Erfolg gibt.“
Im Heimspiel gegen den ETB stießen die Hildener offenbar an ihre Grenzen. Vielleicht nicht körperlich, aber zumindest mental. Auch angesichts einer für VfB 03-Verhältnisse guten Kulisse. Die Erwartungen sind zweifellos gestiegen, doch Schneider wird nicht müde zu betonen: „Wir müssen auf das schauen, was wir in den vergangenen Wochen geleistet haben – das ist einfach unfassbar, phänomenal. Für die Leute ist das schon zur Gewohnheit geworden. Sie sehen nicht, wie viel Arbeit dahintersteckt.“
Während Tim Schneider seiner Mannschaft für den Feiertag frei gab, legte Spitzenreiter Ratingen 04/19 schon einmal vor und festigte mit einem Sieg über den ETB die Gipfelposition. Dabei wollte Essens Coach Christian Dorda, in der vergangenen Saison noch bei 04/19 unter Vertrag, den Hildenern Schützenhilfe leisten. So hatte er es zumindest auf der Pressekonferenz formuliert. Doch die Ratinger hatten den Kontrahenten offenbar gut studiert und setzten sich letztlich mit 1:0 durch.
Derweil will der VfB 03 am Sonntag (15 Uhr) beim VfB Homberg nachziehen. Keine einfache Aufgabe, wie Tim Schneider unterstreicht: „Der Gegner kämpft noch gegen den Abstieg, und dann ist der dortige Naturrasen nicht unbedingt im besten Zustand. Wir sind aber voller Vorfreude auf das nächste Spiel, um die letzten Negativerlebnisse vergessen zu machen. Wir haben vermehrt an Lösungen gearbeitet, die vielleicht nicht unserem klassischen Spielsystem entsprechen.“
Vorne ein bulliger Stürmer, im Mittelfeld ein Spieler mit Fortuna-Erfahrung und in der Abwehr ein sehr guter Innenverteidiger – der VfB 03-Coach hat die Stärken des Gegners im Blick und stellt fest: „Aktuell langt das nicht für gute Ergebnisse, warum auch immer. Die werden aber alles dafür tun, um die Punkte zu behalten.“ Auf der anderen Seite brauchen die Hildener einen Sieg, um Tuchfühlung zur Tabellenspitze zu halten. Der zuletzt gelbgesperrte Maximilian Wagener kehrt in die Startformation zurück. Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Linksverteidiger Len Heinson. Pascal Weber musste im Training wegen eines Infekts passen.