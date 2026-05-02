VfB 03 Hilden braucht jetzt beim VfB Homberg einen Sieg

Derweil will der VfB 03 am Sonntag (15 Uhr) beim VfB Homberg nachziehen. Keine einfache Aufgabe, wie Tim Schneider unterstreicht: „Der Gegner kämpft noch gegen den Abstieg, und dann ist der dortige Naturrasen nicht unbedingt im besten Zustand. Wir sind aber voller Vorfreude auf das nächste Spiel, um die letzten Negativerlebnisse vergessen zu machen. Wir haben vermehrt an Lösungen gearbeitet, die vielleicht nicht unserem klassischen Spielsystem entsprechen.“

Vorne ein bulliger Stürmer, im Mittelfeld ein Spieler mit Fortuna-Erfahrung und in der Abwehr ein sehr guter Innenverteidiger – der VfB 03-Coach hat die Stärken des Gegners im Blick und stellt fest: „Aktuell langt das nicht für gute Ergebnisse, warum auch immer. Die werden aber alles dafür tun, um die Punkte zu behalten.“ Auf der anderen Seite brauchen die Hildener einen Sieg, um Tuchfühlung zur Tabellenspitze zu halten. Der zuletzt gelbgesperrte Maximilian Wagener kehrt in die Startformation zurück. Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Linksverteidiger Len Heinson. Pascal Weber musste im Training wegen eines Infekts passen.