VfB 03 Hilden bietet dem KFC Paroli Nach der schwächeren ersten Halbzeit verstärkt die Mannschaft von Tim Schneider den Druck auf den Regionalliga-Absteiger, doch der Lohn bleibt letztlich aus. Durch die Niederlage rutscht der bisherige Spitzeneiter auf Rang drei ab.

KFC Uerdingen – VfB 03 Hilden 2:1 (1:0). Für die Uerdinger Mannschaft war es mit 2200 Zuschauern die Rekordkulisse in dieser Saison, für die Fußballer des VfB 03 war es eine ganz neue Erfahrung, die stimmungsvolle Atmosphäre im Grotenburg-Stadion auf sich wirken zu lassen. Die Hildener zeigten Respekt, traten aber als Tabellenführer mit breiter Brust an und setzten gleich zu Beginn einige Akzente.

So zog Talha Demir aus 25 Metern ab, doch der Ball strich am rechten Pfosten vorbei (5.). Danach kam der KFC zu zwei Ecken, die jedoch ohne Ertrag lieben (7.). Dann zischte ein strammer Feistoß von Demir aus 35 Metern nur um Zentimeter über die Latte (9.). Es war ein Auftakt nach Maß, der den Fans ein spannendes Spitzenduell versprach.

In der Folge fanden die Gastgeber immer besser in die Begegnung. Als Len Heinson auf der linken Abwehrseite ausrutschte, konnte Alexander Lipinski unbedrängt flanken, doch die Direktabnahme von Gianluca Rizzo verfehlte den VfB 03-Kasten (20.). Auf der anderen Seite verzeichnete Pascal Weber die erste Top-Chance der Hildener, als er nach einer Kombination über mehrere Stationen freistehend zum Abschluss kam, den Ball jedoch neben den rechten Pfosten setzte (26.).

Uerdingen trifft noch vor der Pause

Kurz vor der Pause gingen die Uerdinger dann in Führung. Lipinski leistete die Vorarbeit, Shin Terada vollendete zum 1:0 (40.) in den rechten Winkel. „Der Ballannahme ging ein klares Handspiel voraus – in der Bundesliga wäre das überprüft worden“, haderte Tim Schneider mit der Entscheidung von Schiedsrichter Davide Zeisberg, den Angriff nicht abzupfeifen. In seiner Analyse stellte der Chefcoach des VfB 03 später fest: „Es gab etliche strittige Situationen, in denen der Schiri eher zugunsten der Uerdinger gepfiffen hat.“ Kurz danach vergaben die Hildener allerdings nach einer Ecke auch ihre nächste Großchance – der Kopfball von Sergio Percoco fand nicht den Weg ins Netz (43.). Auf der anderen Seite setzte Terada in der Nachspielzeit den Ball aus kurzer Distanz neben das VfB-Gehäuse