VfB 03 Hilden bedient sich erneut bei Ratingen 04/19

Deljkovic (l.) wechselt nach Hilden – Foto: Hubert Wilschrey

Aufsteiger VfB 03 Hilden hat sich für seine erste Saison in der Regionalliga in der Vereinsgeschichte mit einem zweiten Spieler von Oberliga-Vizemeister Ratingen 04/19 verstärkt: Armin Deljkovic wechselt ins Team der Trainer Antonio „Toni“ Molina und Philipp Schütz. Schon vorher war der Transfer von Angreifer Georgios Touloupis von Ratingen nach Hilden bekannt gewesen.

Ratingen wollte Deljkovic halten

Nach Informationen der RP-Redaktion hätte 04/19 Deljkovic gerne behalten und ließ den 21-Jährigen nur ungern zu seinem früheren Klub ziehen. Cheftrainer Damian Apfeld hielt große Stücke auf den variablen Spieler, den er praktisch auf fast jeder Position eingesetzt hatte in der vergangenen Saison: als Innenverteidiger, im defensiven Mittelfeld, auf der Außenbahn oder hinter den Sturmspitzen. Dadurch hatte sich bei 04/19 ein Running Gag gehalten: Er würde noch Torwart-Handschuhe geschenkt bekommen, da das die einzige Position sei, die er noch nicht bekleidet habe.

Hilden jedenfalls darf sich über den Transfer freuen und tut das auch: „Wir sind sehr glücklich, dass wir Armin pünktlich zum Trainingsstart zurück zum VfB holen konnten, nachdem er bei uns bereits in der U19-Bundesliga gespielt hat“, wird Manuel Schulz in den Vereinsmedien zitiert.