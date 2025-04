VfB 03-Fußballer müssen mit den Kräften sparen

VfB 03 Hilden – ETB SW Essen. Mit einem Heimsieg am Sonntag machen die Fußballer des VfB Hilden den Verbleib in der Oberliga Niederrhein endgültig klar. Eine Feststellung, die Tim Schneider nur ein müdes Lächeln entlockt. „Den Klassenerhalt haben wir jetzt schon sicher. 40 Punkte gelten bei 18 Teams als magische Regel“, erklärt der Hildener Chefcoach mit Blick auf die 45 Zähler, die für sein Team aktuell zu Buche stehen. 24 Punkte haben die Sportfreunde Niederwenigern, die momentan den Relegationsplatz einnehmen Und dann fügt Schneider nach kurzem Kopfrechnen schmunzelnd hinzu: „Da müsste schon einiges in die Hose gehen.“

„Unter Philipp Schütz hat sich Fabio sehr gut entwickelt“, beobachtete Tim Schneider. Jetzt soll der 20-Jährige auf Oberliga-Niveau Spielpraxis erhalten. „Er soll mit einer gesunden Minutenzahl in die Vorbereitung starten“, so Schneider, der den Innenverteidiger für die neue Saison fest im Oberliga-Kader einplant. Für Leon Prokshi kommt das vielleicht noch etwas zu früh, aber auch der 18-Jährige, der momentan noch mit der A-Jugend um die direkte Qualifikation für die Niederrheinliga kämpft, steht ganz oben auf Schneiders Personalzettel. „Er versucht, sich jedes Spiel der Ersten anzuschauen“, lobt der Trainer. „Unheimliches Potenzial“ bescheinigt der VfB 03-Chefcoach auch dem auf Hawai geborenen Japaner Luke Kawabe. „Er ist ja erst 22, hat noch sprachliche Schwierigkeiten – da fällt es ihm schwer, sein Spiel zu machen“, erklärt Schneider.

Angespannte Personallage

Mit der Förderung der jungen Fußballer machen die Hildener in der aktuellen Phase der Saison auch aus der Not eine Tugend, denn der anfangs 23 Mann starke Oberliga-Kader verkleinerte sich im Laufe der vergangenen Monate auf 17 Akteure. „Wir können momentan auch nicht aus der Zweiten und der A-Jugend auffüllen“, sieht Schneider das Team an seine Belastungsgrenze stoßen. „Wir haben das Training in dieser Woche noch einmal angepasst. Am Dienstag war es ganz leicht, am Donnerstag intensiv und zum Abschluss noch einmal locker“, erzählt Schneider und betont: „Schon vor der Partie in Monheim hatten wir die Erkenntnis, dass einige aufgrund der Belastung auf dem Zahnfleisch gehen.“

Im Derby ließen die Hildener am vergangenen Sonntag zumindest in der zweiten Halbzeit die erforderliche Griffigkeit und den richtigen Biss vermissen. Grundtugenden, die der VfB 03 jetzt gegen die Essener wieder in die Waagschale werfen will. Ob Torjäger Pascal Weber auf dem Feld eingreifen kann, ist allerdings aufgrund von Hüftproblemen noch fraglich. Immerhin machte Dominick Wasilewski in Monheim mitdem Treffer zur 1:0-Führung auf sich aufmerksam, auch wenn es letztlich nur zu einem 1:1 reichte.