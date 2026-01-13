Vetrag verlängert: SFB halten ihren „Fels in der Brandung“

Die Sportfreunde Baumberg (SFB) setzen in der Oberliga Niederrhein weiter auf Konstanz in der Defensive: Sertan Yigenoglu hat seinen Vertrag verlängert und bleibt dem Verein für zwei weitere Jahre erhalten. Der erfahrene Abwehrchef ist auf und neben dem Platz eine feste Größe und übernimmt eine wichtige Führungsrolle innerhalb der Mannschaft.

„Unser Fels in der Brandung bleibt! Als Abwehrchef gibt er der Mannschaft Sicherheit, führt sie mit Erfahrung und Übersicht und geht immer voran. Er ist immer einer der Ersten beim Training und lebt Disziplin für die Jungen vor. Genau so ein Leader tut jeder Mannschaft gut – wir freuen uns riesig über die Verlängerung“, sagt Cheftrainer Salah El Halimi.

Auch der Verein zeigt sich sehr zufrieden mit der Entscheidung: „Wir freuen uns, dass Sertan für zwei weitere Jahre bei uns bleibt. Sehr wahrscheinlich wird er auch seine Karriere bei den Sportfreunden Baumberg beenden. Mit seinen Erfahrungen und Leistungen stabilisiert er unsere Abwehr. Er ist ein Vorbild für unsere jungen Spieler“, sagt der erste Vorsitzende Jürgen Schick über den Verbleib des 31-jährigen Ex-Profis.