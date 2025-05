Vestia Disteln holt Offensiv-Allrounder Louis Pogrzeba

Pogrzeba wurde in der Jugend der SpVgg Erkenschwick ausgebildet und spielte seit der C-Jugend durchgängig für den Traditionsverein, bevor er zu Wacker wechselte. Bei der Vestia sieht man in ihm ein vielseitiges Element für das Angriffsspiel.

Mit Blick auf die kommende Saison in der Westfalenliga Staffel 2 hat Vestia Disteln einen weiteren Neuzugang für die Offensive bekannt gegeben. Louis Pogrzeba, 21 Jahre alt, kommt vom Ligakonkurrenten Wacker Obercastrop. Dort gehörte er in der aktuellen Spielzeit mit 25 Einsätzen zum Stammpersonal.

„Wir wollten uns in der Offensive verstärken und haben uns auf Louis fokussiert, den wir seit seiner Erkenschwicker Zeit auf dem Schirm haben“, sagt Teamchef Martin Schmidt, gegenüber des Vereins-Facebook-Accounts. „Er hat sich inzwischen in der Westfalenliga zum Stammspieler entwickelt.“

Schmidt lobt besonders die taktische Flexibilität des Neuzugangs: „Er kann in der Offensive alle Positionen spielen, bietet uns damit ein vorzügliches Gesamtpaket.“ Dass Pogrzeba sich nach dem persönlichen Gespräch ebenfalls von der Vestia überzeugt zeigte, sei ein wichtiges Signal für den Verein, der gezielt junge, entwicklungsfähige Spieler in den Kader integrieren will.