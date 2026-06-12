Vesel Alidemaj: „Ich glaube an die Mannschaft“

Vesel Alidemaj, der Trainer und Sportliche Leiter des VfB Waldshut, will nicht rechnen müssen. Die Marschroute am Sonntag heißt deswegen klar: Sieg. – Foto: Verein

Herr Alidemaj, zunächst geht es um die Klärung der Situation: Sollte der VfB Waldshut am Sonntag nicht punkten, aber Lauchringen überraschend gewinnen und es beim Spiel Unteralpfen gegen Obersäckingen einen Sieger geben, müsste Waldshut die Abstiegsrelegation bestreiten. Ist das ein realistisches Szenario, ober beschäftigen Sie sich damit nicht?

Vesel Alidemaj: Man beschäftigt sich mit jedem Szenario. Ich bin ja nicht nur Trainer, sondern auch Sportlicher Leiter des Vereins und habe in den letzten zwei Jahren dem Umbruch mitgemacht – von der Landesliga in die Bezirksliga und von der Bezirksliga in die Kreisliga A –, und da bin ich auch mit vielen Szenarien konfrontiert worden und habe viel gerechnet. Diesmal möchte ich dieses bestimmte Szenario vermeiden. Und die Mannschaft ist so intakt und hat in den letzten fünf, sechs Wochen Gas gegeben. Man sieht es vor allem an der Trainingspräsenz, es sind immer 18 bis 22 Mann im Training. Zuletzt war sogar der komplette Kader von 25 Mann dabei. Nicht viele Vereine, die im unteren Tabellenbereich stehen, können davon sprechen. Ich glaube an die Mannschaft, und wir wollen am Sonntag drei Punkte holen. Unser Ziel ist, ganz klar formuliert: Nächste Saison spielt der VfB Waldshut in der Kreisliga A. Weiterlesen: Vesel Alidemaj, VfB Waldshut: "Ich glaube an die Mannschaft" (BZ-plus)