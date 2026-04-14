Verzichtet der TuS Lörrach-Stetten auf das Pokalfinale? Bezirksligist übt Kritik an Ort und Termin des Bezirkspokalfinales von Badische Zeitung · Heute, 19:57 Uhr · 0 Leser

Im Halbfinale schoss Bleon Selmani den TuS Lörrach-Stetten beim FC Hauingen in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg und damit ins Finale. | Foto: Gerd Gründl

Die Fußballer des TuS Lörrach-Stetten äußern Unverständnis über Ort und Termin des Endspiels. Sie sprechen von einem Schildbürgerstreich.