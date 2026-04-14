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Verzichtet der TuS Lörrach-Stetten auf das Pokalfinale?
Bezirksligist übt Kritik an Ort und Termin des Bezirkspokalfinales
von Badische Zeitung · Heute, 19:57 Uhr · 0 Leser
Im Halbfinale schoss Bleon Selmani den TuS Lörrach-Stetten beim FC Hauingen in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg und damit ins Finale. | Foto: Gerd Gründl
Die Fußballer des TuS Lörrach-Stetten äußern Unverständnis über Ort und Termin des Endspiels. Sie sprechen von einem Schildbürgerstreich.
Am Ostermontag hat der TuS Lörrach-Stetten das Bezirkspokalfinale per 2:1-Sieg gegen den FC Hauingen erreicht. Doch ob der Bezirksligatabellenführer gegen den SV Waldhaus spielen wird, sei offen, teilt der Club mit. Man finde den Termin (4. Juni) "äußerst unglücklich gewählt", denn "nicht jeder Kanton hat diesen Feiertag", schreibt Sportchef Franco Viteritti.