Verzicht auf die Verbandsliga-Relegation

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Wie Torgranate berichtete verzichtet der Tabellenzweite SG Aulatal auf eine mögliche Rückkehr in die Verbandsliga Nord – und verändert damit die Statik der ohnehin eng gestaffelten Gruppenliga Fulda.

Wie Sebastian Schuch aus der sportlichen Leitung den Kinzigtal Nachrichten bestätigte, sei der Schritt eine Konsequenz aus dem bevorstehenden Umbruch: Unter den aktuellen Voraussetzungen komme die Relegation nicht infrage. Zugleich wies Schuch Spekulationen über einen freiwilligen Rückzug in die Kreisoberliga zurück – Aulatal werde für die Gruppenliga melden und mit einer „weitgehend neu aufgestellten Mannschaft“ weitermachen.

Folgen hat die Entscheidung nicht nur für Aulatal: Laut Torgranate wurden SG Schlüchtern und SV Neuhof als unmittelbare Konkurrenten um die Relegationsplätze ebenso aufgeschreckt wie Verfolger wie TSV Künzell – denn plötzlich rückt der „lukrative Relegationsrang“ für mehrere Teams ein Stück näher.