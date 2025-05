Verzicht auf Aufstieg und Personalien in der Kreisliga

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Weilheim (Kreisliga A2 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit Robin Beck dürfen wir zur Saison 2025/26 einen weiteren Neuzugang mit Weilheimer Vergangenheit in unserer ersten Mannschaft begrüßen! Robin durchlief in seiner Jugend die Stationen TSV Weilheim und TSV Ötlingen, ehe er seine ersten aktiven Jahre beim TSV Weilheim verbrachte. Danach folgten Stationen beim SV Nabern und zuletzt beim TSV Wendlingen. Der schnelle und körperlich starke Spieler bringt viel Dynamik und Präsenz mit – perfekt für unsere Offensive! Wir freuen uns sehr, dass Robin ab Sommer wieder das Trikot des TSV trägt!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach U23 (Bezirksliga Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns, Noah Kolb am Sauerbach begrüßen zu dürfen! Der 19-Jährige wechselt aus der U19 der SG Bettringen (Landesstaffel) zu unserer U23 und möchte unter den Trainern Jürgen Roder und Cassio da Silva erste Erfahrungen in der Bezirksliga sammeln.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Fußballbezirk Enz/Murr

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Nach der am Sonntag errungenen Meisterschaft der SpVgg Renningen II in der Kreisliga B4, hier noch der herzliche Glückwunsch, kommt heute die Mail mit dem Verzicht auf den Aufstieg in die Kreisliga A. Durchaus nachvollziehbar, denn die Erst steht vor dem Abstieg aus der Bezirksliga und zwei Team in der Kreisliga A ist kein einfaches logistisches Unterfangen. Damit geht das Aufstiegsrecht auf den Tabellenzeiten der Kreisliga B4 über, diese Position hat derzeit der TSV Münchingen II inne. Das Aufstiegsrecht kann maximal bis zu Platz 4 übergehen, danach steigt keiner aus der Staffel aus.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++