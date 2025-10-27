Verwirrung um Ponomarev-Dolmetscherin im KFC-Prozess

Zum Auftakt des Prozesses gegen frühere Funktionäre der KFC Uerdingen 05 Fußball GmbH und den damaligen Vereinspräsidenten und Investor Michail Ponomarev hatte die Vorsitzende Richterin der vierten Großen Strafkammer am Landgericht Krefeld, Ellen Roidl-Hock, und ihre Berufsrichter-Kolleginnen ein Problem. Die vereidigte Dolmetscherin sah sich nicht in der Lage, die Aussagen von Staatsanwaltschaft, Gericht und Anwälten in der nötigen Geschwindigkeit und Präzision für den wegen Beihilfe zur Untreue angeklagten Ponomarev ins Russische zu übersetzen.
Ponomarev wurde im Oktober 1974 in Moskau geboren und lebt aktuell im Meerbuscher Stadtteil Büderich. Er besitzt nach eigenen Angaben die deutsche und die russische Staatsangehörigkeit. Als der Rechtsbeistand des wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung, der Untreue, des Zurückhaltens von Sozialversicherungsbeiträgen und der Beihilfe zum Subventionsbetrug angeklagten Frank Strüver in einem einstündigen Vortrag die Rolle Ponomarevs beim Drittligisten in den Jahren 2019 und 2020 aus seiner Sicht geradezurücken versuchte, verlangten Ponomarevs Anwälte eine Unterbrechung. Die Dolmetscherin könne nicht folgen. Sie fragten, ob der Vortragende sein Manuskript zur Verfügung stellen könne, um der Übersetzerin die Arbeit zu erleichtern, und ob er langsamer sprechen könne. Die Vorsitzende Richterin schloss sich den Wünschen an, der Anwalt gab eine Kopie seines Vortrags ab und sprach deutlich langsamer. Doch der Versuch scheiterte, Ponomarevs Anwälte intervenierten erneut.
Ellen Roidl-Hock bot an, eine Anlage für die Simultan-Übersetzung mit Kopfhörern in den Sitzungssaal bringen zu lassen, musste sich allerdings sagen lassen, dass die Anlage des Gerichts defekt sei. Ponomarevs Anwälte betonten, dass ihr Mandant „kein Wort deutsch sprechen und verstehen würde“. Leicht verärgert sah Ellen Roidl-Hock den geplanten Fortgang des Verfahrens in Gefahr und entgegnete, sie sei doch sehr verwundert, dass ein deutscher Staatsangehöriger kein Wort deutsch sprechen könne. Ponomarevs Anwalt schaltete sich ein und forderte die Richterin auf, diese Aussage noch einmal zu überdenken.
Das tat sie offenbar auch: Sie fragte, ob Ponomarev oder seine Anwälte Dolmetscher ihres Vertrauens benennen könnten. Parallel zum Versuch, Ersatz für die überforderte Dolmetscherin aus Köln zu organisieren, schaffte es das Gericht, in einer knappen Viertelstunde, eine Alternative aus Krefeld in den Gerichtssaal zu bitten. Später traf auch die zweite Übersetzerin aus der Domstadt ein. Der Prozess konnte ohne weitere Verständigungsschwierigkeiten fortgesetzt werden.