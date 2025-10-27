Verwirrung um Ponomarev-Dolmetscherin im KFC-Prozess

Ponomarev wurde im Oktober 1974 in Moskau geboren und lebt aktuell im Meerbuscher Stadtteil Büderich. Er besitzt nach eigenen Angaben die deutsche und die russische Staatsangehörigkeit. Als der Rechtsbeistand des wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung, der Untreue, des Zurückhaltens von Sozialversicherungsbeiträgen und der Beihilfe zum Subventionsbetrug angeklagten Frank Strüver in einem einstündigen Vortrag die Rolle Ponomarevs beim Drittligisten in den Jahren 2019 und 2020 aus seiner Sicht geradezurücken versuchte, verlangten Ponomarevs Anwälte eine Unterbrechung. Die Dolmetscherin könne nicht folgen. Sie fragten, ob der Vortragende sein Manuskript zur Verfügung stellen könne, um der Übersetzerin die Arbeit zu erleichtern, und ob er langsamer sprechen könne. Die Vorsitzende Richterin schloss sich den Wünschen an, der Anwalt gab eine Kopie seines Vortrags ab und sprach deutlich langsamer. Doch der Versuch scheiterte, Ponomarevs Anwälte intervenierten erneut.