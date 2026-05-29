Verwandtschaft zahlt sich aus: Agathenburg mit starker Aushilfskraft Fußballer der Woche von Tageblatt · Heute, 05:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Adolf Ebling

Ein besserer Einstand ist als Stürmer kaum möglich. Der SV Agathenburg/Dollern hat im Titelkampf einen plötzlichen und kurzfristigen Trumpf. Sticht der auch im Topspiel?

Kevin Biedermann und Adolf Ebeling, von 2022 bis 2025 Trainer und jetzt Co-Trainer des SV Agathenburg/Dollern, haben in der Vergangenheit schon „öfter darüber gescherzt“, so Biedermann, dass er doch für Agathenburg spielen könnte. Der 31-jährige Stürmer ist mit Ebelings Nichte verheiratet. Nun lief der Hamburger, er lebt in Heimfeld bei Neugraben, am vergangenen Spieltag tatsächlich das erste Mal in der 1. Kreisklasse auf. Und er erzielte in der 90. Minute den 2:1-Siegtreffer gegen den TuS Jork.

„Das Tor war einfach geil. So ein super Gefühl hatte ich lange nicht mehr“, sagt Biedermann. Trainer Carsten Junge spürte das auch: „Das tat ihm richtig gut, die ganze Mannschaft lag beim Jubel auf ihm drauf.“ Nach Trainerwechsel auf dem Abstellgleis In dieser Saison hatte Biedermann beim Hamburger Bezirksligisten Dersimspor angeheuert. Er ist Schichtgänger und kann nicht immer trainieren. Kein Problem - bis es zum Trainerwechsel kam. Für den neuen Trainer war das inakzeptabel und Biedermann spielte keine Rolle mehr. Bis dahin hatte er in acht Einsätzen fünf Torvorlagen und drei Tore beigesteuert.