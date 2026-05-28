Verwandelt Schönenbach den Meister-Matchball im Top-Spiel?

Das Hinspiel entschied die DJK Südwest mit 5:2 klar für sich. – Foto: Marie Piorkowski

Das absolute Prunkstück des vorletzten Spieltags elektrisiert die Bezirksliga 1, wenn der SV Schönenbach im Top-Spiel den ersten Matchball zum Landesliga-Aufstieg auf dem Fuß hat. Mit zwei Punkten Vorsprung im Gepäck empfängt die Müller-Elf den direkten Verfolger DJK Südwest Köln und könnte den Meister-Sack vor heimischer Kulisse vorzeitig zubinden.

Derby-Feeling zwischen Hoffnungsthal und Heiligenhaus Nur eine kurze, zehnminütige Autofahrt trennt die Sportanlagen des TV Hoffnungsthal und des Heiligenhauser SV voneinander. Am kommenden Spieltag wird diese räumliche Nähe auf dem grünen Rasen ausgefochten. Auch in der Tabelle spiegeln sich die engen Verhältnisse wider, denn den Neunten aus Hoffnungsthal und den Elften aus Heiligenhaus trennen vor dem direkten Duell lediglich drei Zähler.

Gawlik: „Ein schöner Fußballabend, der allen Spaß machen wird“ Bei den Gastgebern ist die Vorfreude auf das Duell groß. Der sportliche Leiter Maciek Gawlik stellt den besonderen Charakter dieser Begegnung in den Vordergrund. Er sieht das Aufeinandertreffen als echten Festtag für den lokalen Amateurfußball, bei dem trotz der Rivalität der Respekt im Vordergrund steht. „Es ist ein Spiel, auf das ich mich persönlich riesig freue. Man trifft viele bekannte Gesichter und es wartet ein echtes bergisches Derby auf uns. Heiligenhaus hat in meinen Augen eine super Saison gespielt und hatte zu keinem Zeitpunkt etwas mit dem Abstiegskampf zu tun. Sie stellen eine junge, freche Truppe mit einem sympathischen Umfeld und einem sehr, sehr motivierten Trainer.“ Gawlik betont, dass es trotz aller nachbarschaftlichen Freundschaft auf dem Platz hochgradig sportlich zur Sache gehen soll. Er hoffe auf bestes Fußballwetter, eine tolle Zuschauerkulisse und eine freundliche Atmosphäre – aber eben auch auf ein richtig ordentliches Spiel, bei dem man von der ersten Minute an merke, dass es um die sportliche Ehre gehe. Wer am Ende die Nase vorn hat, ist für ihn auch eine Frage des Prestiges in der Tabelle: „'Nummer eins' ist vielleicht das falsche Wort, aber unsere Tabellenplätze trennen aktuell nicht wirklich viel voneinander. Auch wenn für Heiligenhaus eigentlich Untereschbach das primäre Derby ist und für uns eher Rösrath, hat dieses Duell trotzdem seinen ganz eigenen Reiz. Ich glaube fest daran, dass das ein richtig schöner Fußballabend wird, der allen Beteiligten viel Spaß machen wird.“

Esins: Keine Parolen nach dem „Montag der Schande“ Beim Heiligenhauser SV backt man nach der jüngsten Niederlage dagegen deutlich kleinere Brötchen. Trainer Andy Esins verzichtet im Vorfeld auf jegliches Säbelrasseln und nimmt stattdessen die Charaktereigenschaften seiner Mannschaft in den Fokus. Die 3:8-Heimklatsche gegen die Hürther Reserve sitzt tief, weshalb in dieser Woche vor allem Wiedergutmachung und eine Reaktion in Sachen Mentalität eingefordert werden. Esins kündigt für das Derby spürbare Veränderungen an, um das Gesicht des Vereins nach dem peinlichen Auftritt am vergangenen Wochenende wieder geradezurücken. „Unsere Mannschaft wird ein ganz anderes Gesicht bekommen. Im besten Fall legen wir dadurch auch eine völlig andere Mentalität an den Tag als noch am ‚Montag der Schande‘. Um mehr geht es für uns in diesem Spiel im Grunde auch gar nicht.“ Der Coach schwört seine Truppe auf die absoluten Grundtugenden des Fußballs ein und will das Debakel mit harter Arbeit aus den Kleidern schütteln. Es gebe vor dem Nachbarschaftsduell „keine großen Parolen mehr, sondern nur noch harte, ehrliche Arbeit – und dann gucken wir nach dem Abpfiff, was unter dem Strich dabei herauskommt.“

SW Köln jagt den Klassenerhalt beim abgestiegenen Nachbarn Nach den brutalen Klatschen am vergangenen Spieltag steht für den Türkischen FC Köln und den SC Schwarz-Weiß Köln vor allem ein Wort ganz oben auf der Agenda: Wiedergutmachung. Während der TFC nach der herben 0:7-Heimpleite gegen Rheinsüd nun auch rechnerisch als Absteiger feststeht, schrillten bei Schwarz-Weiß nach dem heftigen 1:8 bei Südwest ebenfalls alle Alarmglocken. Ramadani: Charaktertest nach der „absoluten Frechheit“ TFC-Trainer Hasan Ramadani macht kein Geheimnis daraus, wie sehr das jüngste Debakel an den Nerven gezehrt hat. „Der Stachel sitzt immer noch tief, da gibt es überhaupt nichts schönzureden“, gesteht der Coach offen. Dennoch fordert er für die verbleibenden 180 Minuten der Saison absoluten Professionalismus von seinen Jungs. Das Ziel für das anstehende Heimspiel ist klar: Die Mannschaft soll ein völlig anderes Gesicht zeigen als in der Vorwoche, als man sich nach einem torlosen Pausenstand im zweiten Durchgang komplett aufgab. Ramadani fand dafür deutliche Worte und bezeichnete den Auftritt in der zweiten Halbzeit als eine „absolute Frechheit“, die man in dieser Form vom TFC definitiv nicht noch mal sehen werde. Glücklicherweise entspannt sich die personelle Lage bei den Hausherren pünktlich zum Endspurt wieder etwas, da der eine oder andere rekonvaleszente Akteur in den Kader zurückkehrt. Geschenke an den schwächelnden Nachbarn schließt Ramadani im Sinne des Fairplay kategorisch aus: „Wir haben noch zwei Spiele zu absolvieren, und ich möchte mich mit der Mannschaft vernünftig aus der Liga verabschieden. Am Ende des Tages helfen Siege immer noch am besten gegen ein schlechtes Gefühl. Da spielt es auch keine Rolle, wer uns gegenübersteht oder in welcher Situation der Gegner gerade steckt: Wir wollen und werden definitiv keine Punkte verschenken. Wir werden für den Endspurt noch mal alles rausholen, was in uns steckt, um uns absolut fair und anständig zu verabschieden. Das ist mir persönlich unheimlich wichtig.“ Pflicht zur Wiedergutmachung Auf der Gegenseite sieht Schwarz-Weiß-Trainer Sven Müller die psychologische Last ganz klar auf den Schultern seiner eigenen Mannschaft. „Der Druck liegt definitiv bei uns“, stellt Müller vor dem wegweisenden Auswärtsspiel klar. Er warnt eindringlich davor, den TFC zu unterschätzen. Die mathematische Gewissheit des Abstiegs könne beim Gegner nämlich eine gefährliche Eigendynamik entwickeln. Wenn man absolut nichts mehr zu verlieren habe, spiele es sich oft leichter, man agiere mutiger und plötzlich gelingen Dinge, die vorher durch den Existenzkampf blockiert waren, analysiert der Coach die mentale Ausgangslage. Trotz der sommerlichen Temperaturen fordert Müller von seinen Schützlingen die Bereitschaft, über die Schmerzgrenze zu gehen. Die Motivation ist riesig, den Klassenerhalt diesmal im Gegensatz zum nervenzerreißenden Vorjahr vorzeitig und aus eigener Kraft einzutüten. Zudem sieht er das Team nach dem jüngsten 1:8-Debakel in einer klaren Bringschuld: „Nach dem 1:8 ist auch unseren Fans gegenüber ganz klar Wiedergutmachung angesagt. Der TFC kommt aus der direkten Nachbarschaft, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Die Duelle sind immer gut und ab und an auch mal hitzig, aber nie unfair. Ich glaube absolut nicht, dass der TFC uns irgendetwas schenken wird. Wir freuen uns riesig auf das Spiel am Sonntag und hoffen, dass wir am Ende als Sieger vom Platz gehen und gemeinsam den Klassenerhalt feiern können.“

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr SV Schönenbach 1920 Schönenbach DJK Südwest Köln DJK Südwest 15:15 live PUSH

Schönenbachs Meister-Matchball im Spitzenspiel Gefühlt kennt die Bezirksliga Staffel 1 seit Wochen nur noch ein Tempo: Vollgas. Und pünktlich zum vorletzten Spieltag steuert das Aufstiegsrennen auf seinen absoluten Höhepunkt zu. Der Spitzenreiter SV Schönenbach (62 Punkte) bittet den direkten Verfolger DJK Südwest Köln (60 Punkte) zum Tanz um die Meisterschaft. Die Ausgangslage vor diesem Gigantentreffen ist an Dramatik kaum zu überbieten. Mit einem Heimsieg vor eigenem Publikum kann Schönenbach den Aufstieg in die Landesliga vorzeitig perfekt machen. Doch die Kölner Gäste reisen mit der Empfehlung eines 8:1-Kantersiegs an und haben im Hinspiel beim 5:2 bereits bewiesen, wie man den Tabellenführer knackt. Da Deutz 05 mit 58 Punkten im Hintergrund auf der Lauer liegt und nur auf einen Ausrutscher wartet, geht es auf dem Rasen um absolut alles. Müller: „Wenn wir gewinnen, ist der Drops endgültig gelutscht“ Schönenbachs Trainer Wolfgang Müller weiß ganz genau, welch historische Chance sich seiner Mannschaft im letzten Heimspiel der Saison bietet. Nach dem emotionalen 3:2-Erfolg im vorherigen Topspiel gegen Deutz hat sein Team die beste Ausgangsposition inne und will sich diese nicht mehr nehmen lassen. „Das nächste absolute Topspiel wartet darauf gespielt zu werden! Die Ausgangslage vor dieser Partie ist klar: Wenn wir gewinnen, ist der Drops endgültig gelutscht“, bringt Müller die Situation auf den Punkt. Für den Gegner aus Köln sieht er den psychologischen Druck derweil deutlich höher an als bei den eigenen Jungs. Müller vermutet, dass die DJK eine weitaus größere Anspannung spüren dürfte, da für sie in diesem Duell gefühlt noch mehr auf dem Spiel stehe. Unabhängig von den Rechenspielen auf den anderen Plätzen – ein vorzeitiger Aufstieg wäre unter Umständen sogar bei einer parallelen Deutz-Niederlage perfekt – zählt für den Schönenbacher Coach nur der eigene Auftritt. „Da wir den Ausgang dieses Spieltags aber unbedingt in die eigene Hand behalten wollen, bereiten wir uns mit absolut vollster Konzentration auf einen Sieg im letzten Heimspiel vor. Wenn wir unsere Hausaufgaben erledigen, können alle anderen Spiele ausgehen, wie sie wollen! Es gilt jetzt einfach, noch mal die allerletzten Kräfte zu bündeln. Wohlwissend um unsere ausgewiesene Heimstärke, aber natürlich auch mit dem gebührenden Respekt vor der Qualität von Südwest, werden wir wiederum den passenden Matchplan austüfteln, um diesen letzten, entscheidenden Schritt zu gehen.“ Ein riesiger Trumpf im Meisterschafts-Matchball ist für Müller der Blick auf das eigene Lazarett. Nahezu alle Spieler sind fit und an Bord, was dem Trainerteam die Möglichkeit gibt, auf fast alle Gegebenheiten während der 90 Minuten flexibel reagieren zu können, um das große, gesteckte Ziel endlich perfekt zu machen. Mit maximalem Mut zum nächsten Schönenbach-Coup Auf der Gegenseite herrscht bei der DJK Südwest Köln nach dem jüngsten 8:1-Torfestival Euphorie. Trainer Daniel Errens genießt die Rolle des Jägers im packenden Saisonfinale und blickt mit Vorfreude auf das absolute Top-Duell. Der 39-Jährige sieht seine Mannschaft mental und spielerisch in einer absoluten Luxusposition, um die Geschichte des Aufstiegsrennens selbst zu schreiben. „Die vergangenen Wochen haben sich zu einem wahren Krimi im Aufstiegsrennen entwickelt. Wir sind im Moment mehr als froh, dass wir im packenden Finale dieses Krimis weiterhin ein gewaltiges Wörtchen mitreden können und es selbst in der Hand haben, diese Geschichte zu Ende zu schreiben. Wir fahren mit maximalem Selbstvertrauen, großem Mut und absoluter Bereitschaft ins Bergische, um Schönenbach schlagen zu können.“ Dass beide Mannschaften derzeit auf dem absoluten Peak ihres Schaffens agieren, macht die Partie für den Südwest-Coach zu einem echten Leckerbissen. Es treffen laut Errens nicht nur die beiden Top-Mannschaften der Tabelle aufeinander, sondern auch die formstärksten Teams der Liga, was eine fantastische Basis für ein Spiel auf Augenhöhe und eine Traum-Ausgangslage für jeden Fan darstelle. Um den oberbergischen Primus auf eigenem Platz zu stürzen, überlässt das DJK-Trainerteam in der Vorbereitung absolut nichts dem Zufall. „Wir sind extrem akribisch in der Matchplan-Vorbereitung, haben die letzten Spiele von Schönenbach intensiv analysiert und feilen an den Details. Das kann der entscheidende Schlüssel sein, um erneut als Schönenbach-Besieger vom Platz zu gehen. Darüber hinaus müssen wir natürlich alle Attribute abrufen, die man braucht, um so einen Top-Gegner zu bezwingen: von den Basics über Leidenschaft und eine gesunde Aggressivität bis hin zur absoluten taktischen Disziplin. Es gilt, die enormen Stärken der Schönenbacher so gut es geht zu verteidigen beziehungsweise einzugrenzen und auf der anderen Seite die Räume, die sie uns bieten, zu unseren Gunsten auszunutzen. Es wird am Ende vermutlich an Winzigkeiten liegen, aber wir wollen auf jedes noch so kleine Detail achten.“

Beendet Bergfried die Deutzer Aufstiegshoffnungen? Spannung pur im Saisonfinale! Nach dem bitteren 2:3 im wegweisenden Match gegen Schönenbach ist die Sportvereinigung Deutz 05 auf den undankbaren dritten Rang abgerutscht. Da die beiden Erstplatzierten im parallelen Topspiel direkt aufeinandertreffen, ist ein Auswärtssieg für die Diekamp-Elf absolute Pflicht, um noch als lachender Dritter den Sprung in die Landesliga zu schaffen. Die Hürde könnte allerdings kaum höher sein: Der SV Bergfried Leverkusen hat sich nach einem 5:3-Erfolg gegen die Rheindörfer auf Platz sieben etabliert und gilt trotz vereinzelter Rückschläge als das Team der Rückrunde. Müller: „Deutz hat ordentlich Druck auf dem Kessel“ Bergfried-Trainer Stefan Müller sieht die psychologische Last vor dem Anpfiff ganz klar auf den Schultern der Gäste verteilt. Für seine eigene Mannschaft gehe es primär darum, die starke Heimbilanz im letzten Heimauftritt der laufenden Spielzeit vor den eigenen Zuschauern zu veredeln. „Deutz hat ordentlich Druck auf dem Kessel. Sie müssen gewinnen und stehen ja schon ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand. Dementsprechend erwarten wir den Gegner hochmotiviert und sehr emotional. Für uns heißt es da einfach: sachlich, seriös und erwachsen Fußball spielen.“ Dass seine Mannschaft auch gegen die Schwergewichte der Liga bestehen kann, hat man in der Vorwoche eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Müller fordert von seinen Schützlingen daher denselben unbändigen Ehrgeiz, um auch dem nächsten Favoriten ein Bein zu stellen und sich würdig aus der Heimsaison zu verabschieden: „Wir wollen unser letztes Heimspiel der Saison natürlich gewinnen. Letzte Woche haben wir mit dem Sieg gegen die Rheindörfer – die ich definitiv zu den Top-Teams zähle – schon bewiesen, dass wir an guten Tagen mit den Großen absolut mithalten können. Genau mit dieser Einstellung werden wir am Sonntag gegen Deutz und danach auch im Duell gegen den ganz großen Favoriten alles reinhauen. Wir stellen uns auf einen harten Fight ein, wollen zu Hause aber unbedingt den Dreier mitnehmen, um uns vernünftig von unserem Heimpublikum aus dieser Runde zu verabschieden. Es wird mit Sicherheit eine sehr intensive und emotionale Partie, auf die sich alle Zuschauer und Fußballfreunde freuen können.“ Diekamp mit besondere Wiedersehensfreude Auf der Gegenseite steht Deutz-Coach Hannes Diekamp vor einer ganz besonderen persönlichen Herausforderung. Die knappe Niederlage gegen Schönenbach schmerzt zwar immer noch, doch viel Zeit zum Nachdenken bleibt im engen Aufstiegsrennen nicht. Für Diekamp ist die Reise nach Leverkusen zudem eine emotionale Zeitreise, schließlich verbrachte er eine lange, erfolgreiche Ära beim kommenden Gegner. „Da muss man gar nicht drum herumreden: Der Stachel aus der letzten Woche sitzt noch relativ tief. Jetzt müssen wir uns im Training einmal kräftig schütteln, den Kopf wieder aufrichten und nach vorne blicken. Wir müssen einfach zusehen, dass wir im letzten Drittel in unseren Aktionen sauberer und ruhiger werden, damit wir uns für den enormen Aufwand, den die Jungs jede Woche betreiben, endlich auch wieder belohnen.“ Trotz der tiefen Verbundenheit zu seinem Ex-Verein muss Diekamp für die entscheidenden 90 Minuten komplett in den Tunnelmodus schalten, da für Deutz die gesamte Arbeit einer langen Saison auf dem Spiel steht. Die Vorfreude auf alte Weggefährten ist dennoch riesig, wie der 38-Jährige zugibt: „Auf das Spiel gegen Bergfried freue ich mich persönlich riesig. Ich hatte dort wirklich sieben super Jahre, habe viele Erfolge gefeiert und noch bessere Menschen kennengelernt. Ich freue mich wahnsinnig darauf, alle wiederzusehen – auch wenn ich diese Wiedersehensfreude für die 90 Minuten auf dem Platz natürlich erst mal komplett hinten anstellen muss. Aber unter dem Strich blicke ich mit vielen guten Gefühlen auf das Wochenende.“

Hürth II fordert spielstarke Rheindörfer Für die Gastgeber aus Hürth (Platz 10, 37 Punkte) ist pünktlich zum letzten Heimauftritt der Saison der ganz große Druck abgefallen. Nach dem deutlichen 8:3-Auswärtserfolg in Heiligenhaus ist der Klassenerhalt auch rechnerisch endgültig in trockene Tücher gewickelt. Anders gestaltet sich die Motivationslage bei den Gästen aus dem Kölner Norden (Platz 5, 49 Punkte). Nach der 3:5-Heimpleite gegen Bergfried Leverkusen wollen die Rheindörfer im Saisonendspurt unbedingt ihren Platz unter den Top-5 zementieren und gleichzeitig Revanche für die knappe 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel nehmen. Frohn: "Die spielstärkste Mannschaft, gegen die wir angetreten sind" Hürth-Trainer Thomas Frohn blickt der anstehenden Aufgabe mit einer Mischung aus großem Respekt und Vorfreude entgegen. Seine Mannschaft hat durch den erlösenden Erfolg in der Vorwoche jeglichen Ballast abgeworfen und strotzt nach dem Acht-Tore-Spektakel vor Selbstvertrauen. Für den anstehenden Kehraus vor eigenem Publikum erwartet Frohn jedoch einen echten spielerischen Gradmesser, vor dem er im Vorfeld den Hut zieht. „Wir erwarten am Sonntag die Rheindörfer zu unserem letzten Heimspiel der Saison. Aus meiner Sicht ist das die spielstärkste Mannschaft, gegen die wir angetreten sind, seitdem ich das Traineramt in Hürth übernommen habe. Dementsprechend erwartet uns eine extrem schwierige Aufgabe gegen ein absolutes Top-Team.“ Trotz der Schwere der Aufgabe will sich die Hürther Reserve keineswegs verstecken, sondern die neu gewonnene Leichtigkeit in zählbaren Erfolg ummünzen. Der Coach hofft, dass seine Elf den Schwung der letzten Tage mitnimmt, um den eigenen Anhängern ein echtes Highlight zum Abschied zu präsentieren. „Dennoch möchten wir uns natürlich vor unserem Heimpublikum mit einem positiven Ergebnis verabschieden. Durch den erlösenden Erfolg in Heiligenhaus und den damit verbundenen, endgültigen Klassenerhalt haben wir nicht nur viel Selbstvertrauen getankt, sondern auch jeglichen Druck abgelegt. Wir wollen am Sonntag einfach noch mal ein richtig gutes Spiel abliefern und für einen rundum gelungenen Heimabschluss sorgen.“ Rheindörfer im Visier: Top-5-Platzierung als verdienter Lohn Für die SpVg Rheindörfer geht es in den verbleibenden Partien der Saison darum, eine insgesamt starke Spielzeit mit einem standesgemäßen Ergebnis ins Ziel zu bringen. Der Traum von einer Top-3-Platzierung mag zwar abgetreten sein, doch der fünfte Tabellenplatz soll unter allen Umständen gegen die lauernde Konkurrenz verteidigt werden. Nach den fünf Gegentoren gegen Leverkusen dürfte das Hauptaugenmerk der Kölner vor allem auf einer stabileren Defensivarbeit liegen, ohne dabei die gewohnte Offensivpower einzubüßen.

Mit Pflichtsieg in Richtung Klassenerhalt? Der furiose 5:4-Auswärtserfolg beim SSV Jan Wellem hat dem CfB Ford Köln-Niehl eine glänzende Ausgangsposition im zähen Kampf um den Klassenerhalt beschert. Mit aktuell 29 Punkten rangiert die Mannschaft auf Platz 13 und behauptet einen wichtigen Drei-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den die Konkurrenz aus Zündorf besetzt. Nun empfangen die Kölner das abgeschlagene Schlusslicht SC Brühl. Auf dem Papier ist die Rollenverteilung glasklar. Doch für die Gastgeber geht es um weit mehr als einen einfachen Pflichtsieg. Da der direkte Konkurrent Germania Zündorf am allerletzten Spieltag ebenfalls auf Brühl trifft und die drei Punkte dort fest einplant, könnte im finalen Abrechnungsszenario jeder einzelne Treffer entscheiden. Zierden: „Es sind schon viele auf den letzten Metern gescheitert“ Niehls Trainer Yannick Zierden tritt trotz der verlockenden Ausgangslage im Vorfeld vehement auf die Euphoriebremse. Er weiß genau, dass der Schlendrian im Amateurfußball der größte Feind des Erfolgs ist, sobald ein Ziel greifbar nah wirkt. „Wir sind unserem großen Ziel zwar schon sehr nah, aber es sind eben auch schon viele Mannschaften auf den letzten Metern gescheitert. Genau deshalb werden wir diese Partie mit exakt derselben Professionalität angehen, wie wir es in den vergangenen Wochen getan haben.“ Dass seine Mannschaft Tore schießen kann, hat sie zuletzt in Gladbach eindrucksvoll bewiesen. Mit Blick auf das Fernduell im Tabellenkeller und den Taschenrechner im Hinterkopf gibt Zierden seiner Offensivreihe eine torhungrige Marschroute mit auf den Weg. Ein Verwalten oder frühzeitiges Zurückschalten nach einer Führung soll es gegen die bereits abgestiegenen Schlossstädter unter keinen Umständen geben: „Unser Anspruch ist es ohnehin immer, so viele Tore wie möglich zu erzielen. Am Ende gewinnt nun mal derjenige, der mehr Buden macht – und das hat für uns am kommenden Wochenende oberste Priorität.“

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr FC Germania Zündorf 1913 FC Zündorf SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach Jan Wellem 15:00 PUSH

Zündorf sucht Blaupause der Konkurrenz Für den FC Germania Zündorf schlägt auf heimischer Anlage die Stunde der Wahrheit. Nach der klaren 0:3-Pleite in Frielingsdorf steht die Germania mit dem Rücken zur Wand und auf dem ersten Abstiegsplatz. Drei Punkte fehlen aktuell zum rettenden Ufer, auf dem sich die Konkurrenz aus Niehl positioniert hat. Das große Rechen-Plus der Zündorfer: Am letzten Spieltag wartet das abgeschlagene Schlusslicht Brühl, wo drei Zähler fest eingeplant sind. Damit dieses Finale auf der Zielgeraden überhaupt noch eine Bedeutung hat, muss nun gegen den Tabellenvierten SSV Jan Wellem zwingend ein Heimsieg her. Wie man die spielstarken Gladbacher knackt, hat ausgerechnet der direkte Konkurrent aus Niehl am vergangenen Wochenende beim spektakulären 5:4-Erfolg vorgemacht. Gsella: "Nichts vorwerfen lassen" Jan-Wellem-Trainer David Gsella stellt seine Mannschaft auf einen hochemotionalen und galligen Kontrahenten ein. Er weiß ganz genau, dass der Gegner am Sonntag keinen Zentimeter Boden kampflos hergeben wird: „Wir erwarten einen Gegner, der absolut alles reinhauen wird, weil es für sie die letzte Chance auf den Klassenerhalt ist. Für Zündorf ist das im Grunde die allerletzte Gelegenheit, bei der sie im Abstiegskampf unbedingt punkten müssen – und genau auf einen dementsprechend giftigen und entschlossenen Gegner werden wir eingestellt sein.“ Trotz der Enttäuschung aus der Vorwoche verspricht Gsella, dass die Gladbacher die Partie mit maximaler Professionalität und vollem Fokus angehen werden. Geschenke im Abstiegskampf wird es von den Gästen, die in der Hinrunde noch einen deutlichen 6:0-Kantersieg gegen die Germania feierten, im Sinne des Fairplay nicht geben. Der Coach nimmt seine Akteure für die verbleibenden Spiele der Saison noch einmal kollektiv in die Pflicht, um sich selbst treu zu bleiben: „Unabhängig von der Situation des Gegners gilt für uns: Wir wollen unsere letzten beiden Saisonspiele erfolgreich bestreiten, noch einmal alles reinwerfen und uns am Ende absolut nichts vorwerfen lassen müssen. Wir haben den Anspruch, die Sache jetzt auch bis zum bitteren Ende voll durchzuziehen.“