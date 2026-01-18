Verwaltungsverbandspokal: TSV Langenau triumphiert im Vereinsfinale

Der Verwaltungsverbandspokal Langenau ist am heutigen Sonntag mit einem langen und intensiven Finaltag zu Ende gegangen. Zehn Mannschaften, zwei Gruppen, Rundumbande und Futsalball bildeten den Rahmen für ein Hallenturnier, das in jeder Phase von Spannung, Tempo und mentaler Belastung geprägt war. Nach Gruppenphase, Qualifikationsspielen und mehreren Neunmeterschießen mündete der Wettbewerb in ein vereinsinternes Finale, das der TSV Langenau für sich entschied und damit vor heimischer Kulisse den Pokal gewann.

Gruppe A: Ballendorf und Langenau an der Spitze In der Gruppe A bestätigten der SV Fortuna Ballendorf und der TSV Langenau ihre Favoritenrolle. Beide Teams beendeten die Gruppenphase mit jeweils zehn Punkten. Ballendorf stellte mit 15:5 Toren die beste Offensive der Gruppe, Langenau folgte mit 11:5 Treffern. Dahinter platzierte sich die SGM Albeck/Göttingen mit sechs Punkten vor der SGM Niederstotzingen/Rammingen. Der TSV Altheim/Alb blieb punktlos und musste früh Abschied vom weiteren Wettbewerb nehmen.

Ein Finaltag ohne Verschnaufpause Bereits am Vormittag wurde deutlich, dass der zweite Turniertag keine Ruhephase bieten würde. Die verbliebenen Gruppenspiele gingen nahtlos in die Qualifikationsrunde über. Die Spielzeit von zwölf Minuten ohne Seitenwechsel zwang alle Teams zu maximaler Konzentration. Kleine Fehler hatten unmittelbare Auswirkungen, Rückstände ließen sich kaum korrigieren.

Gruppe B: Zwei Teams marschieren vorneweg

In der Gruppe B lieferten sich die SG Langenau II und der TSV Bernstadt ein enges Rennen um Platz eins. Beide Teams sammelten zehn Punkte. Langenau II kam auf 11:3 Tore, Bernstadt auf 9:2. Der SV Weidenstetten belegte Rang drei, der SV Asselfingen und der FC Neenstetten folgten dahinter.

Qualifikationsspiele bringen erste Entscheidungen

Mit Beginn der Qualifikationsrunde verschärfte sich die Lage. Ballendorf setzte sich gegen Asselfingen im Neunmeterschießen durch, auch der TSV Langenau musste gegen Weidenstetten vom Punkt gehen, behielt dort aber die Oberhand. Bernstadt gewann gegen Albeck/Göttingen, Langenau II rang Niederstotzingen/Rammingen ebenfalls im Neunmeterschießen nieder.

Halbfinals als mentale Bewährungsprobe

Die beiden Halbfinals entwickelten sich zu echten Nervenfragen. Der TSV Langenau setzte sich gegen den SV Fortuna Ballendorf erst im Neunmeterschießen durch. Parallel dazu gewann die SG Langenau II ihr Halbfinale gegen den TSV Bernstadt ebenfalls vom Punkt. Damit war der Weg frei für ein vereinsinternes Endspiel.

Spiel um Platz drei mit offenem Schlagabtausch

Im Spiel um Platz drei trafen der SV Fortuna Ballendorf und der TSV Bernstadt aufeinander. Ballendorf ging früh in Führung, als Louis Heinrich in der zweiten Minute zum 1:0 traf. Bereits eine Minute später glich Max Noller aus, ehe Samuel Jost ebenfalls in der dritten Minute Bernstadt mit 2:1 in Führung brachte. Louis Heinrich stellte in der vierten Minute auf 2:2. In der achten Minute erzielte erneut Samuel Jost das 3:2 für Bernstadt. In der elften Minute erhöhte Finn Bückle auf 4:2, ehe Emanuel Holz ebenfalls in der elften Minute auf 3:4 verkürzte. Den Schlusspunkt setzte Finn Bückle in der zwölften Minute mit dem Treffer zum 5:3 für den TSV Bernstadt, der sich damit Platz drei sicherte.

Finale: Langenau entscheidet das vereinsinterne Duell

Im Finale standen sich der TSV Langenau und die SG Langenau II gegenüber. Zunächst ging die zweite Mannschaft in Führung, als Eduard Nagy den Treffer zum 1:0 erzielte. Noch vor der Mitte der Partie glich Paul Lutteri für den TSV Langenau aus. In der Folge übernahm der TSV zunehmend die Kontrolle. Timo Bemsel brachte Langenau mit dem Treffer zum 2:1 in Führung, ehe Tim Leibing den Endstand von 3:1 herstellte. Damit entschied der TSV Langenau das vereinsinterne Finale klar für sich.

Ein Pokalsieg mit besonderer Bedeutung

Der Gewinn des Verwaltungsverbandspokals vor heimischer Kulisse rundete für den TSV Langenau zwei intensive Turniertage ab. Der Gastgeber überzeugte durch Konstanz, Nervenstärke und die Fähigkeit, entscheidende Spiele für sich zu entscheiden. Der Finaltag zeigte eindrucksvoll, wie schmal der Grat zwischen Ausscheiden und Triumph ist – und wie entscheidend es ist, im richtigen Moment bereit zu sein.

________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

________________________________________________________________________________________