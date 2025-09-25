Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Verwaltungsmaßnahme nach Spielausfall in der Flens-Oberliga
Nach dem ausgefallenen Spiel zwischen dem TSV Nordmark Satrup und dem SV Todesfelde hat der SHFV-Herrenspielausschuss eine Verwaltungsmaßnahme beschlossen. Dabei wurden Punkte, Tore und Sanktionen festgelegt.
Der SHFV-Herrenspielausschuss hat im Zusammenhang mit dem ausgefallenen Oberligaspiel am 13. September zwischen dem TSV Nordmark Satrup und dem SV Todesfelde eine Verwaltungsmaßnahme ausgesprochen.
Im Einzelnen wurde entschieden:
Das Spiel wird gemäß § 21 SpO mit 5:0 Toren und 3 Punkten für den TSV Nordmark Satrup gewertet.
Gegen den SV Todesfelde wird wegen des Nichtantritts der 1. Herrenmannschaft ein Ordnungsgeld in Höhe von 400 Euro verhängt. Der entsprechende Bescheid tritt nach Rechtskraft der Maßnahme in Kraft.
Dem SV Todesfelde werden zusätzlich 3 Punkte abgezogen (§ 21 Abs. 2 SpO).
Zudem wird der Verein gemäß Punkt 2.22 der Allgemeinen Durchführungsbestimmungen für die Herrenspielklassen vom 04. Juli 2025 wegen Unsportlichkeit sanktioniert.
Damit profitiert der TSV Nordmark Satrup von einer 5:0-Wertung und drei Punkten, während der SV Todesfelde empfindliche sportliche und finanzielle Konsequenzen tragen muss.