Verwaltungsmaßnahme nach Spielausfall in der Flens-Oberliga

Nach dem ausgefallenen Spiel zwischen dem TSV Nordmark Satrup und dem SV Todesfelde hat der SHFV-Herrenspielausschuss eine Verwaltungsmaßnahme beschlossen. Dabei wurden Punkte, Tore und Sanktionen festgelegt.

Der SHFV-Herrenspielausschuss hat im Zusammenhang mit dem ausgefallenen Oberligaspiel am 13. September zwischen dem TSV Nordmark Satrup und dem SV Todesfelde eine Verwaltungsmaßnahme ausgesprochen.

Im Einzelnen wurde entschieden: