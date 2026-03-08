Verwaltung bringt Sportler in Zelten unter

Beim FC Zons gab es Grund zur Beschwerde. – Foto: Marcel Eichholz

Dass Kinder oder Jugendliche nur mit einem Handtuch um die Hüften aus dem Duschcontainer in den benachbarten Umkleidecontainer laufen müssen – dieses Szenario soll in kürzester Zeit der Vergangenheit angehören. Denn nach reichlich Protest von Seiten des FC Zons, in vorderster Linie Geschäftsführerin Inge Dappen, hat die Stadt reagiert und kündigt kurzfristig Abhilfe an. Es wird darauf hinauslaufen, dass ein Teilbereich der benachbarten und überwiegend leer stehenden Zelte für die Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung gestellt werden. Solange, bis die umfangreichen Sanierungen von Umkleiden, Duschen und Toiletten beendet sind.

Es waren zwei Aufschreie, die die Sportausschusssitzung beherrschten: Da ging es zum einen um den Unmut von etlichen Sportpolitikern über die deutlich höheren Kosten für die Sanierungsmaßnahme, die von 800.000 Euro auf 1,7 Millionen Euro steigen werden. Aber da war auch die Beschreibung der Szenen durch Dappen, wie die Umkleidesituation mitunter für die minderjährigen Nachwuchskicker sind. In der Folge gab es am vergangenen Montag ein Vor-Ort-Gespräch zwischen Vertretern der Stadt, angeführt vom Sportdezernenten Torsten Spillmann, und Vorstandsmitgliedern des FC Zons. „Richtig gut“, kommentierte Dappen, die mit dabei war, kurz und knapp.

So sieht die Situation aus Sicht des Beigeordneten und Fachdezernenten aus: „Wir haben bereits zehn Tage vor der Sitzung des Sportausschusses ein Gespräch mit dem Vorstand geführt, offenbar sind von dort nicht alle Informationen weitergegeben worden“, sagt Spillmann. Nach der Zuspitzung im Ausschuss sollte eine erneute Zusammenkunft jetzt zur Befriedung führen. Klar wurde allen Beteiligten, dass die Mitnutzung der Umkleiden und des Sanitärbereiches in der Sporthalle keine gute Lösung ist, dort habe es in den vergangenen Wochen Ärger wegen Verschmutzungen und Beschädigungen gegeben, denn diese Räume wurden nicht nur von FC-Sportlern, sondern auch von Spielgegnern genutzt.