Verunsicherter SV Rasensport unterliegt BSV Holzhausen

"Leider haben wir heute nicht das umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Auf der einen Seite war die Einstellung und die Körpersprache heute deutlich besser als in den Spielen zuvor, aber die Anzahl der Fehler ist in Summe einfach viel zu hoch. Man spürt die Verunsicherung, wenn wir in Rückstand geraten.Es wird in den kommenden Spielen nicht einfacher, aber solange der Klassenerhalt theoretisch möglich ist, werden wir weiter arbeiten und weiter daran glauben. Auch wenn wir heute einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben, zählen jetzt nur Ergebnisse und nächste Woche müssen zwingend drei Punkte geholt werden," sagte uns Raspo-Coach Björn Steffen.

"Drei Punkte die wir gerne mitnehmen. In einer niveauarmen Partie gehen wir etwas glücklich in Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit nutzen wir zwei Unaufmerksamkeiten und erhöhen. Im Gegensatz zur Vorwoche haben wir uns hier deutlich effizienter gezeigt. Sicherlich keine Glanzleistung aber unterm Strich ein verdienter Sieg," freute sich Trainer Dennis Lauxtermann (BSV Holzhausen) über den Erfolg seiner Mannschaft.