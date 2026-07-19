Verunglückte Flanke rettet Weiden II Punkt – Auerbach chancenlos Bezirksliga Süd, der Sonntag: Pfreimd macht schon vor der Pause alles klar +++ Das Top-Spiel sieht keinen Sieger von Florian Würthele · Heute, 17:28 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg SV Weiden II (rechts) rettete im Heimspiel gegen den SV Hahnbach nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch einen Punkt. – Foto: Dagmar Nachtigall

Es war das Duell des Zweiten gegen den Vierten der Vorsaison. Einen Sieger sollte es nicht finden. Die SpVgg SV Weiden II und der SV Hahnbach trennten sich am 1. Spieltag der Bezirksliga Nord 2:2-unentschieden. Wobei die Wasserwerkler mit diesem Auftakt-Punkt besser leben dürften, lagen die Gäste aus Hahnbach doch bereits mit 2:0 in Führung. Keinen Auftrag hatte in der Zwischenzeit der SV 08 Auerbach. Der Aufsteiger sah sich zu Gast bei der SpVgg Pfreimd bereits zur Pause mit 0:5 im Hintertreffen. Das war dann auch der Endstand. Zur Stunde stehen sich noch der 1. FC Schlicht und die SF Ursulapoppenricht gegenüber.



Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „In Summe ist es ein glücklicher Punkt für Hahnbach. Durch zwei Standardtore sind wir mit 0:2 in Rückstand geraten, haben aber immer ans uns geglaubt. Ich glaube, wenn das Spiel noch länger geht, gewinnen wir es. Ein richtig starker Auftritt, der Lust auf mehr macht.“



Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „Letztendlich ein gerechtes Unentschieden. Wir standen in der ersten Halbzeit kompakt. Weiden hatte relativ viel Ballbesitz und wir haben versucht, die Räume eng zu machen. Nach einer Ecke und einem Freistoß gingen wir mit 1:0 und 2:0 in Führung. Dies hat uns natürlich in die Karten gespielt. Das Anschlusstor von Weiden kurz vor der Halbzeit war nicht unverdient. Im zweiten Durchgang haben wir es sehr gut gemacht, haben kaum was zugelassen und alles gut wegverteidigt. Nach vorne hatten wir immer wieder unsere Momente, wo wir ein, zwei Situationen noch besser hätten ausspielen können. Dann ist es bitter, dass wir mit einer verunglückten Flanke, die ins lange Eck hinten reinfällt, das 2:2 bekommen. Nichtsdestotrotz sind wir sehr zufrieden – wie wir in die Saison reingekommen sind und mit der Art und Weise, wie wir heute als Team aufgetreten sind.“



Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „In den ersten 20 Minuten haben wir uns etwas schwer getan. Dann waren wir voll im Spiel und konnten vor der Halbzeit noch alles klar machen! In der zweiten Halbzeit haben wir ein bis zwei Gänge zurück gedreht. Defensiv haben wir nichts zugelassen.“



